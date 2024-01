Micah Parsons, dos Cowboys, alerta sobre possível reviravolta na rodada AFC Wildcard

Micah Parsons compartilhou seus pensamentos sobre o próximo Curinga AFC confronto redondo entre o Chefes de Kansas City e a Golfinhos de Miami. Apesar dos Chiefs serem os favoritos para vencer como campeões da AFC West e jogarem em casa como o terceiro cabeça-de-chave da conferência, Parsons acredita que os Dolphins têm boas chances de causar uma reviravolta.

Ele ressaltou que as possíveis dificuldades do Miami com temperaturas frias e lesões em jogadores importantes podem impactar seu desempenho. Parsons mencionou especificamente os ferimentos em Bradley Chubb, Xavien Howard, Jaelen Philips, Jaylen Waddle e Tyreek Hill como fatores potenciais que podem afetar a jogabilidade dos Dolphins.

Apesar destas preocupações, Parsons continua confiante na capacidade dos Dolphins de garantir uma vitória fora de casa. Ele destacou a semelhança nos registros da temporada regular entre as duas equipes, com ambos terminando em 11-6. Adicionalmente, Parsons expressou sua convicção de que os chefes‘ lutas ofensivas, incluindo um grande número de quedas por seus recebedores e turnovers, poderiam dar ao Golfinhos uma oportunidade de capitalizar e ganhar o jogo.

“Perder Bradley Chubb, Jaelan Phillips, essas lesões estão apenas matando os Dolphins. Vou continuar com os Dolphins porque os Chiefs lutam ofensivamente. Parsons.

Parsons está se concentrando nos Packers

Além de discutir o confronto Chiefs-Dolphins, também há foco nos próximos Curinga NFC redondo, onde o Dallas Cowboys são favorecidos contra o Green Bay Packers. No entanto, há preocupações com a defesa de corrida dos Cowboys, que permitiu uma média de 112,4 jardas por jogo.

Parsons enfatizou a ameaça potencial representada pela Arão Jones dos Packers, especialmente considerando a vulnerabilidade dos Cowboys na defesa da corrida.

Ao final dos tweets, há menção à possibilidade de uma reviravolta para os Cowboys, destacando a necessidade de Micah Parsons e sua equipe estarem preparados para tais desafios nesta semana.

Concluindo, a análise de Micah Parsons fornece informações sobre os resultados potenciais dos próximos jogos dos playoffs e aumenta a conscientização sobre os principais fatores que podem influenciar os resultados.