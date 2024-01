Michael Bisping acha que peso extra será um problema para o ‘grosso’ Conor McGregor, de 185 libras

Michael Bisping avisa Conor McGregor que maior nem sempre é melhor.

McGregor anunciou recentemente seus planos de retornar de uma pausa de quase três anos para uma luta com Michael Chandler em um evento do UFC em 29 de junho. Estranhamente, McGregor declarou que a luta será no peso médio, onde nem ele nem Chandler competiram no passado. O UFC ainda não confirmou oficialmente a luta.

O ex-campeão dos médios Michael Bisping conversou com o co-apresentador Anthony Smith sobre o anúncio de McGregor no Acredite em você podcast, onde questionou o condicionamento atual de “The Notorious”.

“Não admira que seja 185 porque o braço de Conor McGregor – eu só vi o braço dele – mas parecia um pouco flácido”, disse Bisping. “Eu pensei assim. Parece grosso, não estou odiando, mas ele parece um pouco mole ali. Ele é definitivamente maior. Brendan Loughnane… ele disse que está treinando um pouco com ele em Dubai, ele disse: ‘Sim, ele é grande. Ele pesa pelo menos 90 quilos.”

McGregor conquistou títulos famosos em duas categorias de peso, nocauteando José Aldo em 13 segundos no UFC 194 para conquistar o cinturão dos penas e depois subindo para o peso leve para destronar Eddie Alvarez no UFC 205. Ele também lutou várias vezes no peso meio-médio, inclusive em seu A luta mais recente foi em julho de 2021, quando quebrou a perna na derrota para o rival de longa data Dustin Poirier.

O peso médio será um novo terreno para McGregor, caso essa seja realmente a divisão em que ele luta contra Chandler. Bisping se pergunta se todo o peso adicionado terá um efeito negativo no desempenho de McGregor.

“Ele lutou aos 145, subiu para 155, 185, que não é sua categoria de peso ideal”, disse Bisping. “É verdade que ele está lutando contra outro peso leve, Michael Chandler. O problema é que, como eu disse, não é a sua categoria de peso ideal, então eles carregarão mais peso. Se você é o Conor – e não estou odiando o Conor e estou muito animado para a luta porque ele é o cara mais empolgante por causa da energia, da presença, do hype e das performances. Ganhar ou perder, e houve derrotas recentemente, ainda são grandes momentos e a recuperação será algo especial. Realmente é, mas acho que com todo esse peso extra isso será um problema.

“Porque não só ganhar peso é uma droga, mas ganhar peso também exige disciplina porque é preciso. Se eu ia ganhar 185 quilos, tinha que fazer meu trabalho na estrada, tinha que seguir uma dieta rigorosa, tinha que ter certeza de que estava indo para a academia porque não vou ganhar peso. Você pode pesar 185 libras. Quando ele luta com 145 ou 155, não tem aquela ameaça subconsciente de perder peso, de não ter sucesso, de ter uma grande reviravolta, uma das maiores reviravoltas da história do esporte sendo um fracasso. Ter que ganhar peso te deixa disciplinado. Faz você viver aquele estilo de vida de monge, que os lutadores gostam e vivenciam. Além disso, ele não é conhecido por ter o melhor cardio. Quando você carrega esse peso extra, seja músculo ou gordura, isso vai te cansar, vai te deixar mais lento e vai definitivamente afetar sua resistência.”

Smith concordou com a avaliação de Bisping, observando que o peso adicional poderia afetar o estilo de trocação característico de McGregor.

“Seu jogo de pés também não será o mesmo”, disse Smith. “Ele vai ser um pouco mais trabalhoso e vai ter que ser porque está carregando um peso extra que não está acostumado a carregar, então é uma questão técnica também. As técnicas que ele faz e a forma como ele luta e o trabalho de pés com que ele luta e os deslizamentos para dentro e para fora, fazendo isso com 30 quilos a mais é diferente.

“Ele não fez isso em velocidade de luta em uma competição com 30 quilos a mais. Ele nunca fez isso. Vai ser diferente e vai parecer diferente quando ele estiver lá, mesmo que ele se convença de que não.”

O outro fator que Smith sugeriu que deveria ser considerado é a perna quebrada que deixou McGregor fora de ação por mais de dois anos. A lesão de McGregor o deixou incapaz de continuar após o primeiro round de sua trilogia contra Poirier e mais tarde ele foi diagnosticado com uma fratura na tíbia.

Smith sofreu uma lesão na perna no UFC 277 e, embora não tenha sido tão grave quanto a de McGregor, ele ainda duvida que McGregor seja o mesmo quando voltar para a jaula.

“Que impacto e quão ruim será o impacto, eu não sei”, disse Smith. “Mas ele é diferente. Não tenho provas disso, não vi nada que mostre que ele é diferente, mas ele sabe disso. Ele pode sentir isso, ele se move de forma diferente, não é a mesma coisa. Lesões nas pernas, lesões nos joelhos, é assim que são. Alguns são melhores que outros… você pode fazer uma boa reabilitação e as lesões não são tão graves, às vezes com problemas nos ligamentos do joelho, você pode se sentir praticamente 100 por cento. Lesões ósseas realmente terríveis, nunca mais são as mesmas. Há artrite, novo crescimento ósseo, parece diferente, parece diferente, é diferente.

“Eu não me movo da mesma forma. Agora sou menos do que era antes? Não sei se diria isso agora, acho que provavelmente estou bem perto do mesmo nível, mas é diferente. Isso muda a maneira como tenho que fazer algumas coisas, com certeza. … Há apenas algumas coisas diferentes que você terá que fazer e as dele são muito piores que as minhas, então todas essas coisas são muito diferentes para ele.