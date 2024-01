Michael Chandler: Esperar por Conor McGregor é frustrante, mas também uma bênção disfarçada

A longa espera para Michael Chandler competir provavelmente chegará ao fim quando ele conhecer Conor McGregor em um confronto que está sendo preparado há mais de um ano.

Quando Chandler foi contratado para treinar ao lado de McGregor em O Lutador Final 31, ele e quase todo mundo no mundo presumiram que sua luta aconteceria alguns meses depois. Isso não aconteceu, mas ainda havia esperança de que a luta acontecesse antes do final de 2023.

Esse momento também veio e passou, pois McGregor adiou seu retorno ao programa antidoping do UFC, que exigia seis meses de testes antes que um atleta em sua situação pudesse competir novamente. Então, o UFC rompeu relacionamento com a Agência Antidoping dos EUA.

A menos que haja outro contratempo, McGregor deve ser liberado para lutar no UFC 300, em abril. Não está claro, entretanto, se o anúncio de uma luta com Chandler em 29 de junho durante a Semana Internacional da Luta se concretizará; o UFC não confirmou seu retorno e a luta com Chandler.

Independentemente disso, quando se encontrarem no octógono, Chandler terá sacrificado pelo menos 19 meses de sua carreira esperando por McGregor. Ele admite que houve momentos em que chegou perto do limite.

“Não vou mentir para você e dizer que não houve momentos de frustração”, disse Chandler ao MMA Fighting. “Momentos de ‘dane-se, lute com outra pessoa!’ Isso é o que todo mundo estava dizendo que eu deveria fazer há meses.

“Mas eu assinei meu nome nesse contrato, assumi esse compromisso. Eu quero lutar com Conor. Ele quer lutar comigo. Simplesmente não está na linha do tempo de todo mundo.”

Por mais difícil que fosse lidar com os constantes atrasos e rumores sobre quando McGregor estaria pronto para competir novamente, Chandler começou a olhar para todos os lados de sua situação. Ele ficou definitivamente chateado porque a luta demorou mais de um ano para ser oficializada, mas também aproveitou a folga da melhor maneira que pôde.

Mais conhecido por lutas cheias de ação que lhe renderam bônus em quatro de suas cinco participações no UFC – incluindo a Luta do Ano de 2021 com Justin Gaethje – Chandler desgasta muito seu corpo toda vez que se apresenta. Por estar tão ativo desde que assinou com o UFC, raramente teve muitas pausas em sua agenda.

É aí que ele é capaz de olhar para a provação de McGregor com uma fresta de esperança em torno do que parecia ser uma nuvem bastante escura.

“Para cada momento de frustração, houve um momento de realização”, explicou Chandler. “Tendo um ano de folga agora, deixando meu corpo curar, sem sofrer danos. Passar um tempo com minha família, aproveitar as férias. Perdi tantos feriados, tantas festas de aniversário, tantas coisas e grandes eventos. Ser capaz de pegar meu filho na escola e deixá-lo, ir a eventos esportivos e todas essas coisas diferentes, além de ainda conseguir treinar e me tornar um lutador e atleta melhor, mas também fazer um balanço para ser um pai melhor e um marido melhor. Estar lá, estar por perto. Vou olhar para trás e ver este ano como sendo o melhor ano da minha vida até agora.”

Aos 37 anos, Chandler costuma dizer que não está no UFC há muito tempo, mas sim por um bom tempo. Mesmo assim, quase dois anos de folga provavelmente lhe custaram pelo menos duas ou três lutas.

Dito isto, Chandler sabe que no final tudo valerá a pena, e ele não ficou apenas sentado sem fazer nada enquanto esperava por McGregor. Ele ainda vem treinando e se preparando, mas agora finalmente conseguiu um encontro para concentrar todas as suas energias.

“Não sou o tipo de cara ocioso”, disse Chandler. “Você me colocou no gelo por um ano, eu não vou ficar apenas parado. Então continuamos a trabalhar no meu corpo, na minha mente e na minha alma, e no meu espírito como atleta.

“É, não vencemos nenhuma luta, não levantamos a mão. Caramba, nós nem ganhamos nenhum contracheque de luta. Mas fui abençoado com ótimas pessoas ao meu redor e uma grande paixão pela vida. Este último ano exacerbou isso. Este hiato foi bem necessário, sinceramente. Isso só vai me preparar para um palco enorme em 2024.”