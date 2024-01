Michael Chandler: ‘Eu termino Conor nos dois primeiros rounds… provavelmente termino sua carreira’

Michael Chandler confirma que ele é enfrentando Conor McGregor na International Fight Week deste ano.

McGregor e Chandler andaram em círculos nos últimos 11 meses, e a única coisa que os impedia era a data real da luta. Para começar o Ano Novo, McGregor anunciou que a luta acontecerá no dia 29 de junho, na International Fight Week deste ano, e na quarta-feira, Chandler confirmou que ouviu o mesmo – pelo menos na maior parte.

“Posso confirmar que foi exatamente isso que ouvi”, disse Chandler em seu canal no YouTube. “Obviamente, ele anunciar isso torna tudo um pouco mais verdadeiro. É preciso lembrar que o UFC ainda não anunciou isso. Além disso, se eu levar você de volta a fevereiro de 2023, enquanto ele, o UFC, eu, estávamos todos conversando sobre O ultimo lutadorConor apareceu e postou um longo tweet sobre O ultimo lutador e como ele iria fazer O ultimo lutador. Então Conor, no estilo típico de Conor – Conor sendo Conor – queria dar a notícia ele mesmo sobre O ultimo lutadoraí foi confirmado e o UFC divulgou.

“Parece que esse cenário aconteceu novamente. 29 de junho, Semana Internacional da Luta, eu contra Conor.”

A única coisa sobre a qual Chandler não tem certeza é a categoria de peso. McGregor declarou que a luta será disputada na categoria até 185 libras, dando a notícia inesperada com uma risada. Imediatamente, os fãs especularam sobre por que McGregor gostaria de lutar com 185 libras, quando a maior parte de sua carreira foi entre 145 e 155 libras. Chandler tem uma teoria.

“Quando se trata de 185, é preciso lembrar que há duas razões pelas quais está em 185”, explicou Chandler. “Não. 1, Conor quer continuar a narrativa de que ele é maior do que realmente é. Vocês acham que ele é maior por causa das luzes, dos ângulos da câmera e de um ótimo fotógrafo. … Esse é o número 1.

“Não. 2, você tem que lembrar, UFC 274, eu chutei a cabeça do Tony Ferguson, peguei o microfone e disse que quero aumentar as apostas, quero lutar com você no seu maior, no seu pior, e no seu melhor. Então, naturalmente, Conor não consegue contar as lutas aos 155 [pounds]porque ele quer que vocês pensem que ele é grande demais para fazer 155 – o que não é verdade – e ele também não pode dizer que está em 170, porque isso significa que ele não está no controle, já que originalmente eu convoquei a luta em 170. Então, naturalmente, ele diz 185.

“Eu acredito que a luta está em 185? Caramba, estou no jogo. A classe de peso não importa. Dois caras que pesam o mesmo. Dois caras que pesam o mesmo… mais ou menos. Conor e eu estamos a uma distância de um a dois quilos um do outro. Passei cinco semanas com ele em Las Vegas, o via quase todos os dias – vocês nos viam um ao lado do outro, nosso tamanho é muito parecido. Portanto, não importa se estamos reduzindo 25 libras para 155 ou 15 libras para 170, temos o mesmo peso. Então o peso realmente importa? Não importa para mim. Essa é a luta que eu quero. É a luta com a qual concordei.

“Não estou preocupado com o peso, não estou preocupado com todas as travessuras fora do treino e da nutrição. … Posso descobrir o peso que preciso atingir. 185 parece ótimo para mim, cortar o mínimo de peso, fazer campo de treinamento sem ter que reduzir peso, parece ótimo para mim. 170 também seria fácil. Então, estou animado porque o avião finalmente está pousando, e vai pousar em Las Vegas, no dia 29 de junho, na International Fight Week, que normalmente é o maior card do ano.”

Uma das maiores questões sobre o peso da luta é: como uma vitória afetará o ranking de qualquer um dos lutadores? Embora ambos sejam principalmente pesos leves, uma vitória sobre McGregor – vindo de uma dispensa de dois anos – na categoria até 185 libras colocaria Chandler de volta na disputa pelo título até 155 libras?

De sua parte, Chandler não está preocupado com isso. Ele só quer finalmente resolver seus negócios com McGregor e se preocupar com todo o resto mais tarde.

“Vai ser um grande card, vai ser divertido, e eu finalizo Conor nos dois primeiros rounds e depois disso, provavelmente encerrei sua carreira”, disse Chandler. “Há muito mais do que as pessoas pensam superficialmente. Quero campos de batalha de proporções épicas, quero ficar na jaula com aquele homem, quero quebrar a vontade daquele homem, quero quebrar sua mandíbula, quero separá-lo da consciência, achatá-lo completamente dentro do octógono, e então dizemos adeus à maior estrela do esporte. Então poderemos seguir nosso caminho alegremente.”

