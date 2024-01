Michael Chandler fala sobre lutar contra Conor McGregor na categoria até 185 libras em junho

Óne das primeiras reações instintivas de Conor McGregor O anúncio da véspera de Ano Novo era para verificar o que Michael Chandler reação foi. Antes disso, precisamos lembrar a vez em que Michael Chandler chamou Conor McGregor logo após aquele nocaute espetacular que ele deu contra Tony Ferguson. Ele disse que queria Conor em o seu maior, o seu pior e o seu melhor. Mas Chandler ainda não deu a sua opinião honesta sobre este novo desafio. Ele está lutando contra Conor McGregor na categoria 185 libras durante a Fight Week de junho de 2024. Para Michael, a categoria de peso não importa porque ainda estamos falando de dois caras que têm complexidades essencialmente semelhantes.

Conor McGregor anuncia seu retorno ao UFC em 2024Twitter

Falando com TMZisso é o que Michael Chandler tinha a dizer: “O ano passado foi um pequeno hiato e parece que finalmente vamos levar essa luta adiante. Agora parece que conseguimos um encontro, conseguimos um oponente, e aparentemente uma categoria de peso um pouco acima do que pensávamos que seria! Estou bem com qualquer peso. A meu ver, Conor e eu estamos a alguns quilos um do outro. Então não importa Não importa se reduzimos o peso para 155, lutamos com 170 ou lutamos com 185. Somos caras do mesmo tamanho. Não preciso aumentar para 200 fãs para chegar a 185 , simplesmente não é assim que eu operaria neste campo de treinamento. Então, estou animado com isso se for 185.”

McGregor vs Chandler realmente acontecerá?

Já sabemos que Michael Chandler é tão confiável quanto parece quando se trata de aparecer e ganhar peso. Conor também é historicamente confiável, mas o júri ainda não decidiu quando você percebe que McGregor não luta desde que fraturou a perna. Além disso, ele tem estado muito mais ocupado cuidando de seus vários negócios do que realmente tentando se preparar para uma briga. Não que ele não tenha treinado nos últimos três anos, mas qualquer reserva sobre essa luta realmente acontecer do seu lado é completamente justificada. Teremos que esperar para ver se essa luta realmente acontece durante a Fight Week ou se realmente acontece.