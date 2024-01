Michael Irvin nega acusações de má conduta em meio a uma investigação em andamento: Do ​​que ele é acusado?

Dallas Cowboys lenda Michael Irvin está enfrentando uma investigação criminal em Texas após recentes acusações de má conduta. O Departamento de Polícia de Allen confirmou o lançamento da investigação, embora os detalhes permaneçam não divulgados nesta fase inicial.

Embora um porta-voz do departamento de polícia tenha declarado, “É muito cedo na investigação”, Michael Irvin advogado, Levi McCathernnega veementemente as acusações.

McCathern expressou que Irvin “não fiz nada de errado ou inapropriado” e acredita firmemente que a acusação se revelará infundada.

Esta não é a primeira vez para Irvin

Irvina Membro do hall da famaenfrentou uma alegação semelhante de um Marriot funcionário no ano passado, resultando em uma suspensão do Rede NFL e ESPN.

Em fevereiro, o ex- Vaqueiros grande receptor enfrentou acusações de um funcionário do hotel em Arizona, levando a um processo por difamação de US$ 100 milhões. O processo foi resolvido aproximadamente sete meses após as acusações iniciais, com Irvin mantendo consistentemente sua inocência.

O trabalho de Irvin não foi afetado

Apesar dessas controvérsias, Michael Irvin manteve-se ativo na mídia esportiva, fazendo aparições regulares em Raposa Esportes 1 e Rede NFL. Irvin desde então, retornou às duas posições.

Recentemente, ele participou de um episódio de “Indiscutível” oferecendo insights sobre Dallas Cowboys’ possível assinatura de Dalvin Cook. À medida que a investigação avança, Irvin continua a negar qualquer irregularidade, expressando confiança de que a verdade prevalecerá.