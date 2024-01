Michael Irvin sob investigação policial, membro do Hall da Fama nega irregularidades

Michael Irwin foi recentemente acusado de má conduta no Texas … policiais dizem TMZ Esportes eles lançaram uma investigação criminal sobre a lenda do Dallas Cowboys.

Um porta-voz do Departamento de Polícia de Allen não confirmou os detalhes da nova investigação sobre o membro do Hall da Fama… mas o representante disse: “A investigação está muito no início”.

“Neste momento”, disse o porta-voz, “não estamos preparados para divulgar qualquer classificação sobre o Sr. Irvin”.

Levi McCatherno advogado de Irvin, disse em comunicado ao Conversa sobre futebol profissional seu cliente não fez nada de “errado ou inapropriado”.

McCathern acrescentou que “será muito barulho por nada”.

Esta, é claro, não é a primeira vez no ano passado que o homem de 58 anos foi acusado de má conduta… em fevereiro, disse um funcionário de um hotel no Arizona. Irvin agiu de forma inadequada quando ele teve um encontro com ela enquanto estava na cidade para ajudar na cobertura do Super Bowl.



Irvin estava convencido de que não fez nada de errado… e entrou com uma ação por difamação de US$ 100 milhões isso foi resolvido cerca de sete meses depois que as alegações surgiram pela primeira vez.



Desde então, o Playmaker tem feito aparições regulares na Fox Sports 1 e na NFL Network. Na verdade, ele esteve recentemente em um episódio de “Undisputed”, argumentando que os Cowboys deveriam assinar Dalvin Cook.