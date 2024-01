Michael Jackson, David Copperfield, Stephen Hawking na lista de Epstein, mas sem erros

Michael Jackson , David Copperfield dar Stephen Hawking são Jeffrey Epstein lista de associados – e embora não haja evidências de que algum deles tenha algo a ver com os crimes do infame agressor sexual, um deles era supostamente suspeito.

Copperfield foi citado seis vezes nos documentos – que foram tornados públicos na quarta-feira – inclusive no depoimento da suposta vítima, Johanna Sjöberg que disse que ela e outra garota jantaram com o mágico na casa de Epstein.

Aparentemente, Copperfield teve um sentimento semelhante – de acordo com os documentos, testemunhou Johanna, ele “me questionou se eu sabia que as meninas estavam sendo pagas para encontrar outras meninas”.

O envolvimento de Copperfield com Epstein já foi tornado público… em um artigo de 2019 do New York Timesque detalhou Ghislaine Maxwellenvolvimento no escotismo de meninas. Maxwell nunca acusou Copperfield de qualquer delito.