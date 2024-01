Michael Jackson Estate tem problemas legais com show de tributo ‘MJ Live’ em Las Vegas

A Michael Jackson show de tributo em Las Vegas diz que o espólio do falecido cantor está tentando encerrar seu show… e agora eles estão brigando no tribunal.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, o pessoal por trás do show “MJ Live” no Tropicana afirma que o espólio de Michael Jackson recentemente começou a enviar cartas de cessação e desistência ameaçando-os com uma ação legal sobre o show, alegando que está usando as marcas registradas do espólio sem permissão.