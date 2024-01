Michael King acha que Padres conseguiu o melhor acordo com os Yankees pela troca de Juan Soto

Michael Rei tem cantado louvores Juan Soto e o chamou de ‘um dos três melhores jogadores’ em Liga Principal de Beisebol agora mesmo.

Shohei Ohtani recompensa a esposa do companheiro de equipe dos Dodgers com uma surpresa de Natal

O antigo Ianques de Nova Iorque destro estava no grupo que foi negociado com o Padres de San Diego para que os Yankees pudessem acabar com Soto em seu time.

Apesar de quão alto ele avalia SotãoKing acha que sua nova equipe conseguiu a melhor parte do negócio e está colhendo os frutos disso.

King tem a sua palavra

“Continuo elogiando [Padres general manager] AJ Preller e tenha confiança em dizer que sinto que os Padres venceram a negociação”, disse King por telefone de San Diego na segunda-feira.

“Sinto que com o talento que adquirimos, fiquei chocado ao ver os Yankees se separarem de tantas pessoas. Juan Soto, então você tem que desistir de um pacote grande, mas fiquei animado para ver quem viria comigo para San Diego. Eu sei que eles vão contribuir este ano e nos próximos anos.”

Os demais jogadores que foram para os Padres com King, que teve uma ótima temporada anterior com o Ianquesera apanhador de longa data Kyle Higashioka e um trio de jovens arremessadores: Randy Vásquez, Jhony Britoe prospectar Drew Thorpe.

“Não conheço Thorpe muito bem, mas assisti ao vídeo e você olha as estatísticas dele e sabe que ele será um garanhão”, disse King.

“E os tetos de Brito e Vasquez são altíssimos. Eu os vi se desenvolver no ano passado e seu material é incrível.”