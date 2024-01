Michigan perde a paciência com as exigências contratuais pouco ortodoxas de Jim Harbaugh

Aé Jim Harbaugh busca um provável retorno à NFL, o recém-coroado Campeão da PCP não está fechando a porta para uma potencial extensão de contrato com a Universidade de Michigan. Mas a paciência do programa parece estar se esgotando, segundo relatos.

O técnico do Michigan, Harbaugh, pede acusações criminais após briga ‘doentia’

Apesar de ter sido oferecido o que seria um contrato recorde da NCAA de US$ 125 milhões por 10 anos, o treinador está solicitando que linguagem adicional pouco ortodoxa seja adicionada em relação às investigações envolvendo o suposto escândalo de roubo de placas do final de 2023. Ele também está exigindo que sua aquisição permaneça em os atuais US$ 1,5 milhão, apesar do pedido da escola para aumentá-lo para US$ 4 milhões.

A linguagem contratual solicitada por Harbaugh o salvaria de ser demitido devido a investigações da NCAA, mas não por motivos relacionados ao desempenho.

Harbaugh foi entrevistado pelo Los Angeles Chargers

O treinador de 60 anos é atualmente uma das contratações mais procuradas no mercado de treinadores da NFL. Junto com o ex-técnico do Patriots, Bill Belichick, e o Detroit Lions OC Ben Johnson, Harbaugh lidera o ciclo de coaching em prováveis ​​contratações de grandes nomes. Tendo entrevistado o Carregadores de Los Angeles na segunda-feira, o primeiro HC a trazer um título nacional para Michigan desde 1997 provavelmente liderará uma franquia da NFL na próxima temporada de 2024.

Se o irmão do treinador dos Ravens John Harbaugh não chegar a um acordo com os Chargers, acredita-se que várias outras franquias o abordariam para liderar seu time antes do término do ciclo de treinamento da NFL, em 15 de fevereiro.

Em uma entrevista com Adam Schefter da ESPN, John deu os maiores elogios a seu irmão, dizendo que Jim é “o melhor construtor de times do futebol no momento”.