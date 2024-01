Mikal Bridges e sua série de 434 jogos consecutivos… mas o recorde é quase impossível de bater

Durando o Clippers de Los Angeles–Redes do Brooklyn Jogo na Crypto.com Arena, na cidade californiana, a produção televisiva da NBA ofereceu uma mesa que hoje é corriqueira, mas ainda assim surpreende.

Pontes Mikalatacante e estrela do Brooklyn Nets, jogou 434 jogos consecutivos – e contando. Ele não perdeu um jogo desde que estreou no campeonato com o Fênix Sóisapós sua troca e mudança de função na Big Apple, e ele continuará a ser uma força a ser reconhecida. Bridges é um Homem de Ferro. Moderno, porque ele ainda está longe de quebrar o recorde de todos os tempos da NBA.

O momento estranho de Steph Curry com a árbitra da NBA fez todo mundo falar

Pontes disputou 434 partidas consecutivas, incluindo 42 na temporada 2023-24. Ele lidera o Nets com 21,4 pontos por jogo e continua se destacando graças à sua habilidade em ambos os lados da quadra. Se as coisas continuarem como estão, ele jogará todas as partidas e continuará aumentando sua margem 233 de Kevon Looney ou 181 de Harrison Barnes.

As pontes comemoram.LAPRESSE

Mas o recorde é quase inatingível. AC Verde, que jogou nas décadas de 80 e 90 em times como o Los Angeles Lakersjogou em 1192 jogos consecutivos! Teve tempo de somar três títulos no roxo e no dourado, foi bom artilheiro e zagueiro no banco, duas vezes All-Star e encerrou a carreira com apenas oito jogos perdidos. Bridges está longe, mas não para de jogar.

AC Green, em visita ao MARCA.JOS A. GARCA

Pontes do Homem de Ferro

Pontes é um caso único em um esporte repleto de baixas de descanso. Ele já tinha uma história, pois não perdeu nenhum de seus 116 jogos na faculdade por Vilanova. Na Great Valley High School, no subúrbio de Filadélfia, ele perdeu apenas dois devido a doença.

“Há crianças que são propensas a lesões e outras que não. Esse é o caso dele”, JimNolan, seu treinador naqueles anos, disse ao The Athletic.

Pontes Triplas de Mikal.LAPRESSE

A intenção de Mikal é jogar até que ele não possa.

“Quero estar por perto o tempo todo. É o meu trabalho. Mesmo que eu esteja machucado e isso me incomode ou machuque alguma coisa. Se eu puder estar lá, estarei lá”, disse o atacante. Ele tem feito isso desde que completou o Fênix Sóis com sua versatilidade em seu papel principal no Nets.