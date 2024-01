Mike Brown usa laptop para criticar a NBA por expulsão em meio a uma série de treinadores furiosos

Reis de Sacramento treinador principal Mike Brown foi expulso faltando 9:27 para o final do quarto período da derrota de um ponto para o Milwaukee Bucks no domingo no Fiserv Forum depois que ele começou a gritar com o árbitro Intae Hwang.

Guarda dos reis Monge Malik passou os braços em volta de Brown até que o treinador principal finalmente deixou a quadra. Ele é o último HC a atacar o NBA sobre a má arbitragem.

Brown, 53 anos, teve muito a dizer durante sua coletiva de imprensa pós-jogo e até produziu um laptop para explicar por que reagiu dessa maneira.

Ele explicou que não há consistência na forma como o jogo é conduzido e referiu alguns momentos da partida em que os árbitros não conseguiram ser consistentes.

A jogada específica que o desencadeou foi no início do quadro final, quando Cam Payne fisgado De’Aaron Fox e os árbitros engoliram o apito. Brown comparou o não-call a uma falta em uma cesta de 3 pontos a favor do Bucks antes do intervalo por um contato leve e incidental.

Mike Brown provavelmente receberá multa da NBA

Brown continuou seu discurso dizendo que não entende as regras da NBA porque Brooke Lopez não foi sancionado por falta, apesar de não manter os dois braços levantados ao pular, como pede a liga.

Houve muitas outras ligações e casos que Brown mencionou, incluindo o fato de que os Kings tiveram apenas cinco lances livres no primeiro tempo, em comparação com os 19 de Milwaukee.

A NBA provavelmente multará Brown em uma quantia considerável por atacar os dirigentes e a liga. Raptors de Toronto treinador principal Darko Rajakovic foi recentemente multado por seu discurso selvagem.

Rajakovic criticou os árbitros por falta de faltas a favor dos Raptors contra o Los Angeles Lakersno quarto trimestre, que Brown também repetiu após Damian Lillardé uma incrível campainha.