Mike McCarthy como pato manco em 2024: Cowboys não assinarão uma extensão

EUparece que o Dallas Cowboys não têm pressa em estender o treinador principal Mike McCarthycontrato de, conforme relatado por Adam Schefter da ESPN.com. Isso significa que McCarthy entrará no último ano de seu contrato em 2024, o que o tornará um treinador “pato manco”.

Muitas equipes não se sentem confortáveis ​​com um treinador no último ano de contrato. É compreensível que os jogadores comecem a questionar a autoridade de um treinador que não ficará por aqui. Se as coisas não estiverem indo bem, eles podem ficar menos inclinados a ouvir alguém que não estará presente por muito tempo.

Jerry Jones, dono dos Cowboys, parece ter uma perspectiva interessante sobre esta situação. Ele acredita que alguém no último ano de contrato é “desafiado de uma forma diferente” e que isso pode trazer à tona o que há de melhor nele. No entanto, também é possível que Jones simplesmente não queira pagar treinadores que não estejam treinando ativamente.

Os Cowboys parecem pensar que McCarthy é bom o suficiente para continuar por enquanto, mas não estão prontos para se comprometer com ele além de 2024. Isso basicamente coloca McCarthy em posição de se tornar um agente livre em 2025. Se ele superar as expectativas, ele poderia potencialmente conseguir outro cargo de treinador com uma equipe diferente.

Para McCarthy é Super Bowl ou fracasso

Por outro lado, Jones parece apostar contra essa possibilidade. Ele provavelmente acredita que quando 2024 chegar, ele terá a liberdade de decidir se mantém McCarthy ou procura um novo treinador principal, sem se preocupar com a saída de McCarthy em seus próprios termos.

É uma situação complicada para McCarthy. Por um lado, ele tem a oportunidade de provar seu valor e potencialmente ganhar um novo contrato com os Cowboys ou outro time. Por outro lado, a falta de segurança a longo prazo pode tornar difícil para ele manter o controle e a autoridade no vestiário.

No geral, está claro que os Cowboys estão adotando uma abordagem cautelosa em relação ao futuro de McCarthy. Ainda não se sabe se esta estratégia irá trazer à tona o que há de melhor nele, como Jones espera, ou se levará a um resultado diferente. Uma coisa é certa: a temporada de 2024 será crucial para McCarthy enquanto ele enfrenta os desafios de ser um treinador “pato manco”.