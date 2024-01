Mike McCarthy e Dak Prescott saíram dos Cowboys? O vestiário de Dallas é como um funeral

TEspera-se que as repercussões sejam duradouras após o Dallas Cowboys‘ derrota chocante por 48-32 para o Green Bay Packers no domingo, uma derrota que termina a temporada muito mais cedo do que o previsto por muitos.

Proprietário dos vaqueiros Jerry Jones certamente não esperava que a sequência de playoffs de seu time terminasse depois de apenas um jogo, e nem o quarterback estrela Dak Prescott. Os dois homens falaram aos repórteres após a derrota no AT&T Stadium que encerrou a seqüência de 16 vitórias consecutivas do Dallas em casa.

Jones: Ainda não há decisão sobre o futuro de Prescott

Jones é o dono dos Cowboys e tomou todas as decisões pessoais importantes desde que comprou o time em 1989, e mesmo ele não esperava que a derrota de domingo para o azarão Packers fosse uma das maiores decepções de suas mais de três décadas no o leme do NFLa franquia mais valiosa do Brasil.

“Esta é uma das minhas maiores surpresas desde que estou envolvido no esporte, ponto final”, disse Jones.

Depois que o relógio chegou a zero, as especulações se concentraram imediatamente em saber se o técnico Mike McCarthy permaneceria após um final tão decepcionante para a temporada dos Cowboys. McCarthy tem um recorde de 42-25 na temporada regular desde que Jones o nomeou antes da temporada de 2020, mas sua marca de 1-3 nos playoffs pode ser motivo para demissão. No entanto, Jones disse que não pensou “nem um segundo” no futuro do treinador no AT&T Stadium, embora tenha vínculos com um treinador agente livre como Bill Belichick só crescerá depois da derrota esmagadora de domingo.

Prescott: (Meu futuro em Dallas) deveria estar em destaque

Prescott está acostumado a sentir o brilho ofuscante dos holofotes, mas provavelmente nunca brilhou tanto sobre ele como durante a temporada de 2023. Prescott gerou buzz como MVP depois de lançar um recorde da NFL de 36 touchdowns durante a temporada regular, mas cometeu erros cruciais contra o Green Bay que custaram seu time.

Prescott aqueceu no segundo tempo, mas a essa altura o estrago estava feito. O jogador de 30 anos lançou duas interceptações no primeiro tempo, uma das quais foi devolvida para um touchdown, com o Dallas perdendo por 27-0. O recorde de playoffs da carreira de Prescott caiu para 2-5, e ele ainda não disputou um jogo do campeonato da NFC, muito menos um Super Bowl.

Falando aos repórteres após o jogo de domingo, Prescott, que terá um impacto salarial de US$ 59 milhões na próxima temporada e ainda não assinou uma prorrogação, disse que “foi ruim” contra o Packers, embora tenha finalizado com três passes para touchdown na tarde. Ele também apoiou McCarthy para permanecer como treinador principal enquanto colocava mais pressão sobre si mesmo para endireitar o navio em 2024. Mas depois disso, o futuro é um mistério para alguém? “Esta equipe teve o sucesso que teve por causa dele”, disse Prescott sobre McCarthy. “Eu entendo que se trata de vencer o Super Bowl, e esse é o padrão para a liga e certamente deveria ser o padrão para este lugar. Eu entendo isso, mas me adicione à lista nesse caso.”