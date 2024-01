Mike McCarthy está ‘muito confiante’ na direção dos Cowboys – os fãs acreditarão após a derrota dos Packers?

Mike McCarthy está voltando como o Dallas Cowboys‘ treinador principal. Proprietário da equipe Jerry Jones anunciou a decisão na noite de quarta-feira, dizendo que viu McCarthyo trabalho de através de uma lente “holística” ao optar por mantê-lo para 2024 NFL temporada. A decisão não vai emocionar muitos Dallas‘ torcedores após a derrota devastadora de seu time nos playoffs para o Green Bay Packers no sábado, que encerrou o Vaqueiros‘espera de tirar um Seca de 28 anos no Super Bowl.

McCarthy tentou responder às dúvidas em torno do seu “programa” numa conferência de imprensa na quinta-feira, na qual discutiu o Perda por 48-32 para os Packers e para onde os Cowboys estão indo depois de três temporadas consecutivas de 12 vitórias – sem sequer uma participação no campeonato da conferência para mostrar para eles.

McCarthy: A perda do Packers foi uma oportunidade de aprendizado

McCarthy continuou na quinta-feira a defender as virtudes do projeto dos Cowboys, que produziu dois títulos da NFC East nas últimas três temporadas mas sucesso limitado nos playoffs. McCarthy tem um Recorde de playoffs de 1-3 como treinador do Dallas – e, portanto, ele disse à mídia que o trabalho de seu grupo “não está terminado” à luz da derrota impressionante para Baía Verde sobre Fim de semana super curingae que os Cowboys estão em condições de “crescer” após a derrota.

As expectativas são sempre altas em Dallas, mas foram especialmente altas nesta temporada, depois que um talentoso time dos Cowboys terminou a temporada regular com o NFL’s Ataque de pontuação nº 1 – bem como uma das melhores defesas da liga. Estrelas como Dak Prescott, CeeDee Cordeiroe Micah Parsons todos tiveram temporadas na carreira… mas não apareceram nos playoffs, quando mais importava.

A incapacidade de JonesA produção de jogadores famosos em grandes momentos definiu há muito tempo a seca do campeonato do Dallas, mas McCarthy queria aliviar a pressão sobre seus jogadores e lembrou-lhes publicamente que eles não são responsáveis ​​​​pelos fracassos das décadas passadas.

Confiante, McCarthy acredita em “programa de campeonato”

McCarthy também compartilhou uma mensagem para os duvidosos fãs de Dallas que esperavam que Jones contratasse alguém como Bill Belichick após a decepção de sábado. Ele prometeu guiar os Cowboys “acima desse limite” em 2024, dizendo com confiança que “sabe como vencer” como campeão do Super Bowl com o Empacotadores em 2010.

McCarthy não terá muito tempo para cumprir sua promessa aos fãs dos Cowboys. Seu contrato expira após a temporada de 2024, e se as expectativas não forem atendidas, Jones seguirá em frente após a próxima temporada e contratará outra pessoa. A pressão está forte e verdadeira para trazer o Super Bowl de volta ao Estádio AT&T – e McCarthy acredita que está singularmente qualificado para prosperar sob essa pressão.