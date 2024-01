Miley Cyrus enfrenta encontro perturbador em sua casa em Los Angeles

Miley Cyrus se viu em uma situação bizarra e preocupante esta manhã, quando um homem de 52 anos, Alexandre Carddalian, foi presa perto de sua casa em Los Angeles. Este incidente ocorreu depois que as autoridades receberam uma ligação por volta da 1h relatando uma pessoa suspeita na residência de Miley.

De acordo com fontes policiais, Miley e sua equipe suspeitaram que o indivíduo poderia ser alguém que ela já havia encontrado antes. Acontece que suas suspeitas eram corretas, já que Karddalian tinha uma história com a estrela pop. No ano passado, Miley obteve uma ordem de restrição contra ele por um incidente semelhante, obrigando-o a ficar longe dela.

Nesta noite em particular, Karddalian apareceu no portão da frente de Miley, tentando dar-lhe um bicho de pelúcia. A equipe de segurança de Miley o deteve prontamente e aguardou a chegada do LAPD. Após sua chegada, Karddalian foi levado sob custódia e autuado por violar a ordem judicial.

“Miley afirma que está lidando com esse Karddalian desde pelo menos 2018… ele passou algum tempo em San Quentin antes de supostamente parar em seu berço em 2022 após ser solto”, revelou uma fonte.

Miley estava em sua casa

O aspecto mais alarmante desta situação é que Miley estava realmente em casa durante o incidente. No entanto, ela teve a sorte de não ter encontrado Karddalian pessoalmente. Felizmente, sua equipe de segurança foi capaz de lidar com a situação sem causar nenhum dano a Miley.

Esta não é a primeira vez que Miley teve que lidar com encontros tão perturbadores. A natureza angustiante destes incidentes é evidente no facto de ela ter anteriormente se sentido obrigada a obter uma ordem de restrição contra Karddalian.

Todo o episódio foi, sem dúvida, angustiante para Miley e pessoas próximas a ela. No entanto, é reconfortante saber que sua equipe de segurança foi capaz de lidar com a situação de forma eficaz e garantir sua segurança.

O incidente serve como um lembrete dos desafios que figuras públicas como Miley enfrentam frequentemente e das medidas que devem tomar para se protegerem. Apesar destes acontecimentos perturbadores, está claro que a equipe de Miley permanece vigilante e comprometida em salvaguardar o seu bem-estar.