Miley Cyrus supostamente perseguidor apareceu em sua casa com um bicho de pelúcia

Miley Cyrus aparentemente estava cheia de problemas esta manhã, depois que os policiais disseram que algum esquisito apareceu em sua porta com um símbolo de amor cheio de algodão… e isso levou o cara à prisão.

Fontes policiais dizem ao TMZ A, de 52 anos Alexandre Carddalian foi preso na sexta-feira perto da casa de Miley na área de Los Angeles – isso depois que eles receberam uma ligação por volta da 1h da manhã denunciando uma pessoa suspeita, Miley e companhia. suspeito que pode ter sido alguém com quem ela já negociou antes.

Acontece que eles estavam certos… porque Miley já havia conseguido uma ordem de restrição contra Karddalian por algo semelhante no ano passado… e ele foi obrigado a ficar longe dela.

Agora, fomos informados de que ele apareceu no portão da frente dela e estava tentando dar algo para MC – especificamente, algum tipo de bicho de pelúcia, de acordo com nossas fontes. Não parece que o cara foi muito longe… fomos informados de que a segurança de Miley o deteve e esperou a chegada do LAPD.