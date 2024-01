Milhares de brasileiros se decepcionam com as conclusões do recente relatório sobre os benefícios do INSS

Enfrentar a espera por benefícios do INSS em atraso continuará sendo um desafio, conforme afirmou o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

Lupi destacou que a fila de espera no Instituto Nacional do Seguro Social não será totalmente eliminada. Atualmente, o tempo médio de espera para a análise de benefícios do INSS é de 49 dias, conforme declarou o ministro.

No entanto, há uma perspectiva de melhoria. Isso porque o ministro anunciou a meta ambiciosa de reduzir esse período para 30 dias até o ano de 2024.

Expressando sua aspiração, o ministro destacou a importância de acelerar o processo, desejando que, no mesmo mês em que o requerimento é feito, a análise e conclusão sejam concluídas.

Entenda os desafios anunciados por Lupi

Carlos Lupi assumiu a liderança do Ministério da Previdência Social no início de 2023, com a ousada promessa de eliminar a extensa fila de espera por benefícios do INSS até o final do mesmo ano. Contudo, essa ambiciosa meta acabou por não se concretizar.

O ministro explicou que a falta de conhecimento integral sobre a real situação da fila de espera dificultava ainda mais a realização dessa tarefa desafiadora.



Apesar disso, destacou que a redução do tempo de espera para os 45 dias, conforme estipulado por lei, já representava um avanço significativo, proporcionando maior flexibilidade aos beneficiários.

Em abril de 2023, Lupi declarou publicamente a escassez de recursos como um obstáculo intransponível para a completa eliminação da fila.

Em resposta a essa questão premente, o governo tomou medidas rápidas ao editar uma medida provisória, dando origem ao Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS).

Essa medida provisória foi posteriormente transformada em lei em novembro, após a aprovação unânime pelo Congresso Nacional.

A criação do PEFPS representou um esforço conjunto para lidar com a crise da fila de espera. Dessa forma, a proposta seria buscar soluções eficazes para aliviar a situação dos cidadãos aguardando a concessão de benefícios do INSS.

Conforme dados divulgados pelo INSS em setembro de 2023, cerca de 1,5 milhão de pessoas ainda aguardavam atendimento para a obtenção de benefícios previdenciários.

Posicionamento do presidente Lula sobre a fila de espera do INSS

No momento de sua posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu o compromisso de eliminar o que ele caracterizou como a “vergonhosa fila do INSS“.

Contudo, em abril de 2023, o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, declarou que os recursos disponíveis não eram suficientes para extinguir a fila de espera.

Diante desse cenário, o governo tomou medidas urgentes, editando uma medida provisória que instituiu o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS). A medida provisória foi convertida em lei em novembro, após a aprovação pelo Congresso Nacional.

Redução significativa na fila de espera por benefícios do INSS: novas medidas facilitam processo

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou no início do ano iniciativas fundamentais para aliviar a crescente fila de espera por benefícios.

Vale destacar que atualmente essa questão atinge aproximadamente 637,4 mil segurados aguardando pela perícia médica.

Diante dessa realidade, o INSS optou por uma abordagem inovadora, expandindo a concessão do auxílio-doença de maneira remota.

A nova medida permite que os segurados enviem toda a documentação médica pela internet. Todavia, é necessário que já tenham agendado a perícia em uma agência da Previdência Social.

A fila de espera tornou-se uma preocupação persistente tanto para os segurados quanto para a Previdência Social, e a decisão do INSS visa resolver esse problema de maneira eficaz.

Agora, o processo de análise de documentos é conduzido integralmente online, podendo ser solicitado através do site do INSS, do aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Vale ressaltar que a solicitação por telefone requer a entrega física dos documentos em uma Agência da Previdência Social (APS) ou via plataforma Meu INSS.

Para simplificar ainda mais esse processo, a plataforma Atestmed estabeleceu um prazo máximo de 180 dias para a concessão do benefício. Além disso, é permitido uma nova avaliação após 15 dias em caso de recusa.

Outro ponto relevante é que os benefícios relacionados a incapacidades causadas por acidentes agora podem ser processados com base exclusivamente na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).