Milhares de famílias não cumpriram frequência escolar

A agência de dados especializada em acesso a informações públicas, Fiquem Sabendo, revelou que aproximadamente 4 milhões de crianças e adolescentes, com idades entre 4 e 17 anos e beneficiárias do programa Bolsa Família, não frequentaram as salas de aula durante os meses de junho e julho de 2023. Esse número representa 21,1% do total de beneficiários na fase escolar.

Os dados obtidos pela Fiquem Sabendo também revelam que outros 515,3 mil inscritos no programa Bolsa Família não apresentaram informações referentes à frequência escolar no mesmo período. Essa falta de dados adicionais ressalta a necessidade de uma análise mais aprofundada sobre as condições e motivos que podem levar à ausência de informações sobre a educação dessas crianças e adolescentes.

Dados sobre Bolsa Família e Auxílio Brasil

Em resposta às informações reveladas pela agência Fiquem Sabendo, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome se manifestou por meio da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação. O referido ministério informou que mudanças nos programas sociais impactaram as faixas etárias de acompanhamento.

Segundo o MDS, a transição do programa Bolsa Família para o Programa Auxílio Brasil entre outubro de 2021 e fevereiro de 2023, seguida pela reintrodução do Bolsa Família em março passado, resultou em alterações significativas nas faixas etárias acompanhadas pelos programas. O órgão ressalta a importância de levar em consideração essas mudanças ao analisar os dados relacionados à frequência escolar das crianças e adolescentes beneficiários.

“No período [de 2007] até novembro de 2019, as crianças, adolescentes e jovens de 6 a 17 anos eram objeto do acompanhamento; com a instauração do PAB, houve a expansão do público para acompanhamento na educação que passou a incluir as crianças, adolescentes e jovens de 4 a 21 anos”. Segundo o MDS, “os totais apresentados refletem essas mudanças que foram acontecendo durante o período de 2007 a 2023”.

Frequência escolar como condicionalidade no programa social

A frequência escolar é um elemento crucial no contexto do Programa Bolsa Família, representando um dos requisitos fundamentais para a manutenção do benefício. Essa condição evidencia a ênfase do programa na promoção da educação como um meio eficaz para combater a pobreza e criar oportunidades para as famílias beneficiárias.



A importância da frequência escolar no Bolsa Família está alinhada com objetivos mais amplos de inclusão social e desenvolvimento humano. Ao estabelecer a condição de que as crianças e adolescentes beneficiárias devem comparecer regularmente às aulas, o programa busca garantir que esses jovens tenham acesso à educação e, assim, possam romper ciclos de vulnerabilidade e pobreza.

É importante ressaltar que o não cumprimento da condicionalidade relacionada à frequência escolar no âmbito do Programa Bolsa Família pode acarretar medidas sérias, incluindo o bloqueio e cancelamento do benefício. A condicionalidade educacional é uma parte essencial do programa social do governo federal.

O bloqueio e cancelamento do benefício são medidas adotadas quando há a constatação de que a família não está cumprindo com as obrigações estabelecidas pelo programa, como a garantia da frequência escolar mínima das crianças e adolescentes. Essas ações têm o objetivo de assegurar a eficácia e a justiça do programa, direcionando os recursos para aqueles que estão de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Bolsa Família.