+Milionária acumula em R$ 124 milhões

O sonho de se tornar milionário quase foi alcançado por vários brasileiros que fizeram suas apostas para os concursos de sábado (13), das Loterias da Caixa Econômica Federal. Os resultados das categorias Quina, Lotofácil, Dia de Sorte, Timemania, +Milionária, Mega-Sena e Federal foram exibidos ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com a maioria dos prêmios acumulando para as próximas rodadas.

Resultado Loterias – Lotofácil

De acordo com a Caixa, oito apostas foram contempladas com os 15 acertos no concurso 3003 da Lotofácil, realizado na noite de sexta-feira (12). Os bilhetes vieram de Jijoca de Jericoacoara (CE), Inhumas (GO), Petrópolis (RJ), 2 de Itapoá (SC), Aparecida (SP), Ribeirão Preto (SP) e São Paulo (SP)

Números sorteados

01-02-05-08-09-10-11-13-14-16-18-19-22-23-25

Outros acertos

14 acertos – 592 apostas ganhadoras (R$ 1.177,86)

13 acertos – 15.097 apostas ganhadoras (R$ 30,00)

12 acertos – 169.519 apostas ganhadoras (R$ 12,00)

11 acertos – 914.698 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Resultado Loterias – Quina

No concurso 6340 da Quina, ninguém conseguiu acertar os cinco números sorteados no globo. Porém, vários apostadores foram premiados em faixa menores.



Números sorteados

18-55-56-65-72

Outros acertos

4 acertos – 98 apostas ganhadoras (R$ 9.199,68)

3 acertos – 8.048 apostas ganhadoras (R$ 106,68)

2 acertos – 202.320 apostas ganhadoras (R$ 4,24)

Resultado Loterias – Dia de Sorte

O Dia de Sorte do concurso 862 premiou uma aposta de São Paulo (SP) em R$ 615.632,58.

Números sorteados

03-05-08-12-20-23-27

Mês – Janeiro

Outros acertos

6 acertos – 68 apostas ganhadoras (R$ 1.941,63)

5 acertos – 1.868 apostas ganhadoras (R$ 25,00)

4 acertos – 19.991 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da sorte – 59.350 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Resultado Loterias – Timemania

Nenhum apostador da Timemania gabaritou os 7 números e o time do coração do concurso 2041. Porém, outros brasileiros foram contemplados de acordo com seus palpites.

Números sorteados

33-42-45-49-62-65-78

Time do coração: Imperatriz/MA

Outros acertos

6 acertos – 3 apostas ganhadoras (R$ 40.464,63)

5 acertos – 145 apostas ganhadoras (R$ 1.195,99)

4 acertos – 2.394 apostas ganhadoras (R$ 10,50)

3 acertos – 21.418 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do coração – 4.709 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Resultado Loterias – Mega-Sena

A Mega-Sena do concurso 2675, realizada no sábado (13), acumulou em R$ 21 milhões para terça-feira (16).

Números sorteados

01-26-31-34-42-45

Outros acertos

5 acertos – 19 apostas ganhadoras (R$ 125.186,63)

4 acertos – 2.148 apostas ganhadoras (R$ 1.581,90)

Resultado Loterias – +Milionária

Na +Milionária nenhum apostador marcou os 6 números e 2 trevos contemplados no bilhete do concurso 112. No entanto, outros brasileiros receberam prêmios conforme seus palpites e trevos.

Números sorteados

09-21-26-38-40-50

Trevos: 3 e 6

Outros acertos

5 acertos + 2 trevos – 1 aposta ganhadora (R$ 542.539,47)

5 acertos + 1 ou nenhum trevo – 33 apostas ganhadoras (R$ 7.306,93)

4 acertos + 2 trevos – 117 apostas ganhadoras (R$ 1.545,70)

4 acertos + 1 ou nenhum trevo – 1.608 apostas ganhadoras (R$ 160,66)

3 acertos + 2 trevos – 2.570 apostas ganhadoras (R$ 50,00)

3 acertos + 1 trevo – 19.399 apostas ganhadoras (R$ 24,00)

2 acertos + 2 trevos – 19.727 apostas ganhadoras (R$ 12,00)

2 acertos + 1 trevo – 155.556 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Resultado Loterias – Federal

Já no concurso 5832 da Federal, cinco apostadores tiveram seus bilhetes sorteados, portanto, levaram para casa prêmios de R$ 18 mil a R$ 500 mil.

Sorteados

1º Prêmio – 022673 – Osasco/SP – R$ 500.000,00

2º Prêmio – 016077 – Coaraci/BA – R$ 27.000,00

3º Prêmio – 085213 – Ribeirão Preto/SP – R$ 24.000,00

4º Prêmio – 091326 – Belo Horizonte/MG – R$ 19.000,00

5º Prêmio – 077138 – São Paulo/SP – R$ 18.329,00

Como jogar nas Loterias?

As apostas podem ser feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, e virtualmente, através do site/aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30.

Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma.

Dia dos sorteios das Loterias