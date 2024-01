+MILIONÁRIA pode pagar R$ 122 MILHÕES hoje (13)

Neste sábado (13), a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 112 da +Milionária. O prêmio principal está estimado em R$ 122 milhões, marca impressionante, que pode sair para um ou vários apostadores hoje.

As demais modalidades lotéricas não possuem premiações tão elevadas assim porque os prêmios costumam sair com bem mais frequência, ou seja, não acumulam por muito tempo. Entretanto, no caso da +Milionária, a modalidade vem acumulando desde 2022.

Em síntese, não é fácil acertar em qualquer modalidade lotérica, e a meta é ainda mais complicada quando se trata da +Milionária. Aliás, a modalidade ainda não teve ganhador do prêmio principal, ou seja, a premiação da loteria acumula desde o concurso número um, realizado no final de maio de 2022.

Apesar da dificuldade em gabaritar os números e trevos sorteados, os brasileiros continuam jogando na loteria, torcendo para que seus números saiam no globo. A esperança de faturar a premiação milionária segue incentivando as pessoas a jogarem na loteria.

A propósito, veja no texto mais informações sobre a +Milionária e jogue sem sair de casa, seguindo dicas para aumentar as chances de ganhar.

Chances de acerto na +Milionária são irrisórias

Até agora, ninguém conseguiu gabaritar os números e trevos sorteados nos concursos da +Milionária. Ao compará-la com outras modalidades lotéricas, que costumam ter ganhadores semanalmente, ou até mesmo diariamente, muitos apostadores ficam desanimados.

Isso acontece porque uma aposta simples da +Milionária dá apenas uma chance de acerto em mais de 238 milhões. A título de comparação, uma aposta simples da Mega-Sena dá uma chance de acerto em mais de 50 milhões. Isso quer dizer que é quase cinco vezes mais fácil acertar na Mega-Sena do que na +Milionária.

Já em relação a Lotofácil, modalidade lotérica que costuma ter ganhadores diariamente, a situação é ainda pior. Uma aposta simples na Lotofácil dá uma chance de acerto em 3,27 milhões, ou seja, é quase 73 vezes mais fácil acertar nesta modalidade do que na +Milionária.



Seja como for, muitos brasileiros estão dispostos a fazer uma fezinha no concurso 112 da +Milionária. Os interessados em apostar na loteria têm apenas algumas horas para isso, já que o concurso acontecerá às 20h de hoje (13), no horário de Brasília.

Aposte na +Milionária 112 sem sair de casa

A aposta simples da +Milionária 112 custa R$ 6. Entretanto, o jogador poderá fazer aposta combinada ou múltipla, casos em que o preço do jogo simples será multiplicado pelo seu preço unitário. Assim, quanto mais números escolhidos, mais cara fica a aposta.

Na ocasião, o jogador deve escolher seis números e dois trevos. Há 50 opções de dezenas para escolha, de 1 a 50, e seis trevos disponíveis, de 1 a 6. Para apostar na loteria, a pessoa só precisará ir a alguma casa lotérica da Caixa Econômica.

Entretanto, caso o jogador prefira apostar pela internet, sem sair de casa, basta baixar e acessar o aplicativo de loterias da Caixa, fazendo quantos jogos desejar. Quem optar por jogar pela internet deve ter mais de 18 anos de idade, conforme determina a Caixa.

Veja quanto rendem R$ 122 milhões na poupança

A saber, a poupança tem um rendimento de 6,17% ao ano, acrescida da Taxa Referencial (TR). Esse rendimento se baseia na Taxa Selic, que está atualmente fixada em 11,75% ao ano.

Quando esse percentual está acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passa a ser de 0,6% mensal + TR. É sobre isso que os cálculos são feitos para saber qual seria o rendimento do prêmio da Mega-Sena na poupança.

Em síntese, caso o concurso 112 da +Milionária tenha apenas um ganhador do prêmio principal, e este opte por deixar os R$ 122 milhões na caderneta da poupança, o rendimento no primeiro mês seria de aproximadamente R$ 706,7 mil, segundo a “Calculadora do Cidadão“, do Banco Central (BC). Inclusive, esse valor já é isento de desconto relativo a imposto de renda.

Aumente as chances de acerto na +Milionária

Em resumo, os jogadores podem aumentar as chances de acerto ao escolher mais dezenas em um mesmo bilhete. Além disso, as pessoas podem seguir outras dicas que podem ajudar a aumentar as chances de ganhar na +Milionária. Veja algumas delas: