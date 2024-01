+Milionária sorteia R$ 126 milhões HOJE

A Caixa Econômica Federal realiza sorteios diários com prêmios em dinheiro para os apostadores das dez loterias que estão em vigor atualmente. Neste sábado (20), sete modalidades terão seus resultados exibidos ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com premiações que somam mais de R$ 170 milhões.

Sorteios de hoje Loterias Caixa

Lotofácil

Hoje, sábado (20), a Caixa efetua o sorteio do concurso 3009 da Lotofácil, com uma estimativa de prêmio de R$ 1,7 milhão.

As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do país ou através do site e aplicativo Loterias Online. O valor do bilhete simples é de R$ 3,00.

Quina

Como de costume, a Quina realiza o sorteio do concurso 6346 neste sábado (20), com uma estimativa de prêmio de R$ 11,5 milhões.

As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do país ou através do site e aplicativo Loterias Online. O valor do bilhete simples é de R$ 2,50.

Timemania



Os amantes do futebol podem fazer sua fezinha para o sorteio da Timemania deste sábado (20), do concurso 2045, com um prêmio estimado em R$ 9,5 milhões.

As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do país ou através do site e aplicativo Loterias Online. O valor do bilhete simples é de R$ 3,50.

Mega-Sena

Acumulada em R$ 31 milhões, a Mega-Sena sorteia, neste sábado (20), o concurso 2678.

As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do país ou através do site e aplicativo Loterias Online. O valor do bilhete simples é de R$ 5,00.

+Milionária

Acumulada em uma estimativa de R$ 126 milhões, a +Milionária realiza o sorteio do concurso 114 neste sábado (20).

As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do país ou através do site e aplicativo Loterias Online. O valor do bilhete simples é de R$ 6,00.

Loteria Federal

Os cinco sorteios da loteria Federal, do concurso 5832, serão anunciados no sábado (20), com uma premiação máxima de R$ 500 mil.

Dia de Sorte

Por fim, o último sorteio da semana do Dia de Sorte acontece neste sábado (20). O concurso 865 tem uma estimativa de prêmio de R$ 550 mil.

As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do país ou através do site e aplicativo Loterias Online. O valor do bilhete simples é de R$ 2,50.

Sorteios Loterias Caixa dos próximos dias

Super Sete

O próximo sorteio do Super Sete será realizado na segunda-feira (22), com um prêmio estimado de R$ 250 mil.

Lotomania

A Lotomania realiza seu próximo sorteio na segunda-feira (22), com um prêmio estimado de R$ 1,9 milhão.

Dupla Sena

O sorteio da Dupla Sena também será na segunda-feira (22), com um prêmio de R$ 2,1 milhões.

Outras apostas Loterias Caixa,

Através do aplicativo ou site Loterias Online, o jogador pode comprar pacotes diários de apostas com várias modalidades.

Sorte de Hoje

A “Sorte de Hoje” disponibiliza um pacote com todos os jogos do dia. Neste sábado (20), será 1 jogo da Lotofácil, 1 jogo da Timemania, 1 do Dia de Sorte, 1 da Quina, 2 da +Milionária e 2 da Mega-Sena, no valor de R$ 33,50.

Os números dos jogos são escolhidos aleatoriamente pelo sistema, no entanto, é possível visualizá-los antes de pagar.

Fezinha do mês

Com um sistema similar ao “Sorte de Hoje”, a “Fezinha do Mês” oferece um pacote de aposta mensal com quase todas as modalidades das loterias, com exceção da Loteca e Timemania. O valor total é de R$ 364,00.

Loterias Pra Elas

Visando as apostadoras mulheres, a “Loterias Pra Elas” fornece um pacote das categorias que são as preferidas das jogadoras: +Milionária, Mega-Sena, Lotofácil e Dupla-Sena. O valor total é de R$ 30,00.

Chance Todo Dia

O pacote da “Chance Todo Dia” garante apostas para todas as modalidades, incluindo teimosinhas para a semana inteira. O valor total é de R$ 106,00.