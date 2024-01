Milwaukee Bucks está contratando Doc Rivers como novo treinador principal, de acordo com relatórios

Adepois de se separar Adriano Griffin, o Milwaukee Bucks rapidamente garantiu um substituto notável ao assinar oficialmente Doutor Rios como seu novo treinador principal. Esta decisão surge após o envolvimento em discussões com Riosanalista da ESPN NBA e ex-técnico do Filadélfia 76ersque levou a equipe a três semifinais consecutivas da Conferência Leste antes de partir na primavera passada.

Rivers emergiu como o principal candidato para o Dinheiro‘ posição de treinador principal, após a decisão da organização de demitir Griffin após apenas 43 jogos como treinador. Apesar do louvável recorde de 30-13 (0,698) de Griffin e do Bucks deter o segundo melhor recorde na Conferência Leste, a organização buscou um upgrade, acreditando que Rivers poderia fornecer uma chance melhor para o time competir por um campeonato.

Joe Prunty atuava como técnico interino após a saída de Griffin, marcando sua terceira passagem nessa função, incluindo assumir o cargo deJason Kidd em 2018.

https://www.marca.com/pt/basketball/nba/san-antonio-spurs/2024/01/23/65b0309ce2704e58a38b459d.html

Doc tentará melhorar a defesa

O Dinheiro atribuído GrifoA demissão do time se deveu a uma percepção de declínio na eficiência defensiva, com a equipe caindo da quarta para a 22ª posição em relação à temporada anterior. Parte desse declínio foi atribuída à ausência da guarda All-Star Férias Jrue. Apesar de reconhecer o potencial de Griffin como treinador principal, o gerente geral do Bucks, Jon Horst, perdeu a confiança em sua capacidade de atender às aspirações imediatas do time no campeonato.

Na escolha Doutor Riosos Bucks estão apostando nos 25 anos de experiência do experiente treinador como treinador principal, incluindo um campeonato com o celtas de Boston em 2008. Rivers, 62, também tem ligação com Milwaukee, tendo sido All-American na Marquette University. A organização está otimista de que a experiência de treinador de Rivers contribuirá para a busca do Bucks pelo campeonato durante sua atual janela competitiva.