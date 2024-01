Milwaukee Bucks supostamente demitiu o técnico Adrian Griffin: Quem eles assinarão a seguir?

Htendo acabado de ser negociado por ninguém menos que Damian Lillard significava que o Milwaukee Bucks tenho toda a intenção de se tornar um dos times mais dominantes da NBA pelo menos nos próximos cinco anos. O problema é que, em termos de resultados, eles não têm conseguido exatamente o que esperavam. Uma solução para esse problema de resultado precisava acontecer mais cedo ou mais tarde e a liderança do Bucks decidiu que o técnico Adrian Griffin era o problema. De acordo com Shams Charania do Atlético, o Milwaukee Bucks decidiu demitir Griffin e já está prestes a encontrar seu substituto. Tudo aconteceu tão rápido porque o Bucks não está disposto a perder mais tempo sem obter os resultados que acredita que pode obter.

Quem vai substituir Adrian Griffin?

Em sua reportagem, Charania disse que os jogadores do Bucks já estavam tendo uma desconexão importante com Griffin e que algo precisava ser feito. Eles não estavam satisfeitos com o trabalho de treinador que ele desempenhava, o que motivou a ação dos donos do time. Agora que a decisão foi tomada, a substituição já está sendo considerada. Um dos nomes que faz mais sentido para Milwaukee, segundo o The Athletic, não é outro senão o veterano técnico Doc Rivers. Ele estava aproveitando um período sabático depois de deixar o Philadelphia 76ers, mas cometeria um grande erro se se recusasse a treinar os dois. Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard.

Embora ainda não tenha sido tomada uma decisão sobre a substituição de Adrian Griffin, tudo o que sabemos é que os Bucks estão atualmente sem treinador e procurando ativamente por um. A ideia é não perder mais tempo nesta temporada porque apesar de estar em segundo lugar na Conferência Leste, essa falta de sentimento dos jogadores é um aspecto importante que precisava ser corrigido. Atualmente, o Bucks tem um recorde confortável de 30-13 que o classifica como o terceiro melhor time de toda a liga nesta temporada. Apenas o Minnesota Timberwolves e o Boston Celtics têm um histórico melhor do que eles. Caso Doc Rivers seja o próximo treinador, ele terá grandes chances de lutar pelo ringue.