Minha Casa Minha Vida revela NOVIDADE sobre aquisição GRATUITA de imóveis

O Minha Casa Minha Vida, considerado o maior programa habitacional da história, apresenta novidades para 2024, incluindo a isenção das parcelas de financiamento imobiliário contratados por meio do programa.

Após ser reativado em 2023, o programa, sob a responsabilidade do Ministério das Cidades, planeja financiar pelo menos 2 milhões de imóveis até 2026.

Isenção no Minha Casa Minha Vida

As faixas de renda determinam o acesso à isenção no Minha Casa Minha Vida, com limites mensais de até R$ 8 mil. Cada grupo possui benefícios distintos em termos de taxa de juros e subsídios.

A isenção, estabelecida pelo governo no último ano, abrange especificamente pessoas que recebem benefícios assistenciais, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC). Quem se enquadra nessas condições tem a gratuidade no financiamento concedida, desde que o contrato esteja em seu nome.

A solicitação da isenção no Minha Casa Minha Vida não é necessária para aqueles que atendem aos critérios e recebem o Bolsa Família ou BPC. Um cruzamento de dados automaticamente liberará o benefício.

O sistema verifica o nome do contrato de financiamento no Cadastro Único (CadÚnico), e aqueles que recebem os benefícios sociais mencionados terão isenção automática das parcelas do financiamento. Essa isenção aplica-se tanto a pessoas que já possuíam um financiamento e pagaram algumas parcelas quanto àquelas que estão iniciando a compra da casa, a qual será concedida de forma gratuita.

Quem pode solicitar a isenção do financiamento do Minha Casa Minha Vida?

Embora o Minha Casa Minha Vida divida-se em faixas de renda, com um limite de ganho mensal de até R$ 8 mil, e conceda diferentes benefícios a cada grupo em termos de taxas de juros e liberação de subsídios, a isenção do financiamento aplica-se a um grupo específico de beneficiários sociais, independentemente de sua faixa de renda.



Assim, estão qualificados para a isenção de financiamento aqueles que:

– Recebem o Bolsa Família;

– Recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

– Têm o contrato de financiamento em seu nome.

Com a retomada do Minha Casa Minha Vida, o Ministério das Cidades, responsável pela implementação do programa, estabeleceu como meta o financiamento de pelo menos dois milhões de propriedades até 2026. Visando alcançar esse objetivo, o Ministério das Cidades reiniciou várias obras de infraestrutura e anunciou inovações, incluindo a isenção de financiamento para determinada parcela da população.

O sistema realiza automaticamente o processo de isenção do financiamento, dispensando a necessidade de solicitação por parte dos beneficiários do Bolsa Família ou BPC. A isenção das parcelas é aplicada àqueles que se enquadram nas regras ao sistema cruzar as informações do Cadastro Único com os nomes nos contratos de financiamento da casa.

Isso vale tanto para quem já iniciou o pagamento do financiamento quanto para quem ainda irá iniciar a compra da casa, tornando-a totalmente gratuita.

Muitas famílias que sonham em ter uma casa têm encontrado na isenção do financiamento do Minha Casa Minha Vida uma medida essencial. Porém elas enfrentam dificuldades financeiras. Com parcelas pequenas e prazo de pagamento estendido, o programa permite que milhões de pessoas tenham agora a oportunidade de viver em seu próprio lar. Contudo sem a pressão do pagamento mensal.

Este é um grande passo na busca por igualdade social no Brasil. Portanto possibilitando a muitas famílias a segurança e o conforto de um lar sem o fardo do financiamento.