Tele Minnesota Vikings estão supostamente prontos para começar sua busca por um novo quarterback com dúvidas surgindo sobre Primos Kirk‘ futuro a longo prazo com a franquia.

O Vikings venceu a NFC North depois de 13-4 na temporada passada, mas não estará envolvido nos playoffs deste ano, tendo terminado a temporada regular com um Derrota por 30-20 para o Detroit Lions, deixando-os com um recorde de 7-10.

Kirk Cousins ​​​​e Son cantam ‘Skol’ sem camisa, iluminando o humor dos fãs dos VikingsTwitter

Uma seqüência de quatro derrotas consecutivas custou-lhes a chance de chegar à pós-temporada, com lesões em Kirk Cousins ​​e o astro do wide receiver Justin Jefferson prejudicando gravemente sua campanha.

Primosque sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles, está agora com 35 anos e se aproxima do fim do contrato, fazendo com que os Vikings considerem sua posição, embora o gerente geral Kwesi Adofo-Mensah – O melhor de Kwesi Adofo-Mensah está ansioso para lhe oferecer um novo acordo.

“Certamente é minha intenção tê-lo [Cousins] aqui atrás”, Adofo-Mensah disse.

Com isso em mente, a equipe NFC North pode não precisar procurar um substituto de longo prazo como zagueiro. Mas se eles não conseguirem concordar com os termos Primosum dos nomes mencionados no topo da lista é Baker Mayfielda primeira escolha geral de 2018 no Draft da NFL.

A posição de Baker Mayfield ao deixar os Bucs

Depois de alguns anos na obscuridade, Mayfield reviveu sua carreira com o Bucaneiros de Tampa Bay e poderia estar no mercado.

Nesta temporada, ele registrou o recorde de sua carreira de 28 touchdowns e ultrapassou 4.000 jardas de passes completos, destacando sua maior influência e melhoria desde seu tempo com o Cleveland Browns. E Yardbarker sugere que se um reencontro com Primos não está ‘nas cartas’, Mayfield ‘encaixaria-se perfeitamente’ na sua abordagem de reconstrução.

Pode levar algum tempo para ser convencido do Vikings vão atrair Mayfield do Sunshine State para o meio-oesteespecialmente depois que ele declarou sua felicidade com o time na véspera de Natal.

“Eu adoraria estar aqui” Mayfield disse aos repórteres. “É uma grande cidade, um grande grupo de rapazes, uma excelente organização, mas vencer jogos resolve isso, por isso teremos essa discussão no final do ano.”