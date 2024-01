Missed Fists: Lutador atordoado dá um soco no ar após um nocaute brutal em pé

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Acabou de entrar: MMA pode ser perigoso para a saúde!

Algumas pessoas importantes do cenário regional e internacional descobriram isso da maneira mais difícil na semana passada, começando com um trio de lutadores que provavelmente teriam sido melhor servidos se seus corpos soubessem quando desistir.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores Nocautes e submissõese para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Francisco Obando vs. Carlos Jiménez

Zack Borrego vs. Cameron Presser



Do Fury FC 85, em Houston, Carlos Jimenez acertou um feno no homem invisível depois de ser balançado por Francisco Obando.

Obando acertou um golpe certeiro no queixo de Jimenez que provavelmente o derrubou, mas suas pernas travaram e seus pés permaneceram colados ao tatame enquanto ele dava alguns golpes fortes. Apenas um visual realmente assustador.

Grandes apoios ao árbitro Patrick Patlan, que interveio o mais rápido que pôde e provavelmente salvou Jimenez de cair de cara na tela.

Cameron Presher não teve tanta sorte.

Assim como Jimenez, Presher comeu um figurão – neste caso, um chute forte na cabeça – e foi salvo de cair pela jaula. Zach Borrego seguiu com socos em um Presher atordoado até que ele acertou uma enorme direita da qual Presher não estava em condições de se defender.

Noite difícil para dois caras que são durões demais para o seu próprio bem.

Fury FC 85 está disponível para assistir no UFC Fight Pass.

Rashid Vagabov vs. Zhakshylyk Konurbaev

Mark Gregory Valerio x Jaures Dea

Mehdi Saadi vs. Jalal Al Daaja

Omar El Dafrawy vs. Abdulla Al Bousheiri



Também no Fight Pass, os UAE Warriors sediaram dois eventos no fim de semana passado em Abu Dhabi e sim, tivemos outra finalização onde um lutador simplesmente se recusou a desistir, levando a uma cena desconfortável.

Rashid Vagabov acertou um triângulo de braço profundo em Zhakshylyk Konurbaev e antes que Konurbaev pudesse pensar em bater, ele partiu para a terra dos sonhos. Tivemos então uma rara “contração de Matua” após uma finalização, que foi bem tratada pelo árbitro Sam Amidi e Vagabov. Amidi verificou Konurbaev calmamente, enquanto Vagabov tentava ajudá-lo a recuperar a circulação cerebral. Ainda assim, você nunca quer ver isso.

Acho que todos podemos desfrutar do próximo clipe um pouco mais sem culpa:

Jaures Dea pensou que tinha algo ali depois de machucar Mark Gregory Valerio com um chute no corpo, chegando ao ponto de apontar provocativamente para Valerio como se o tivesse exatamente onde queria. Dizer que a situação mudou rapidamente contra Dea seria um eufemismo, pois ele se chocou contra um feno de Valerio que apagou totalmente as luzes.

Mehdi Saadi nos proporcionou mais um momento de encerramento com este poderoso nocaute no ground and libra sobre Jalal Al Daaja.

Um esforço decente de Al Daaja para manter Saadi em guarda, mas ele permitiu que Saadi se posicionasse e disparasse. Socos mais gravidade equivalem a uma vitória por nocaute para Saadi.

Último da ação dos UAE Warriors, que tal um bom e velho nocaute no joelho?

Omar El Dafrawy sabia o que queria fazer, executou e deixou seu oponente cheio de arrependimento.

Sung Woong Kim vs. Takahiro Komakine

Mencionamos que Al Daaja precisava aumentar a guarda, mas Sung Woong Kim ficou solto e funcionou muito bem para ele.

Do Black Combat 10 em Seul:

Em vez de convidar Takahiro Komakine para lutar, Kim deixou suas pernas voarem e de alguma forma conseguiu acertar um raro combo de dois golpes para cima. Sério, veja como aquele clipe começa e depois como termina. Se alguém tirasse capturas de tela desses dois momentos e dissesse que eles estavam separados por segundos, você não teria ideia de como eles foram do ponto A ao ponto B.

Chris Jimerson vs. Idris Niazi

No Spar Star Promotions 58 em Commerce, Califórnia, Idris Niazi deu sua melhor impressão de Johnny Walker “TIMBERRRRRRR” ao ficar completamente mole depois de receber uma mão direita de Chris Jimerson.

Aí está o seu primeiro candidato ao Humpty Dumpty Fall of the Year.

Monika Kucinic x Aldina Seferovic

Ewelina Wozniak vs. Alexandra Toncheva



Estive presente no UFC 297 no fim de semana passado, onde meus compatriotas canadenses não se saíram tão bem na jaula. Bem, pelo menos não os homens.

Os homens, incluindo os grandes favoritos Mike Malott e Brad Katona, foram 0-7 dentro do octógono e teria sido uma derrota para o The Great White North se não fosse pelos esforços espetaculares de Jasmine Jasudavicus e Gillian Robertson, que compensaram a folga para seus homólogos masculinos.

Resumindo, as mulheres são duronas, não se esqueça disso.

Aqui está Monika Kucinic fumando Aldina Seferovic em apenas 39 segundos no Valhalla Fight Night 8 em Velenje, Eslovênia:

E ainda tem a melhor finalização da semana em um show da KSW em Varsóvia:

Foi um triângulo verdadeiramente agressivo executado por Ewelina Wozniak e não tenho certeza se Aleksandra Toncheva sabia o que a atingiu. Felizmente, ela bateu antes de sofrer qualquer dano sério ou adormecer.

Assim conclui nossa lição da semana: Às vezes é melhor apenas pegar aquele L com elegância e viver para lutar outro dia.

Se você souber de uma luta ou evento recente que você acha que pode ter sido esquecido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter – @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.