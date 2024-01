Missed Fists: O lutador prende o oponente em uma submissão maluca

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Feliz Ano Novo!

Sim, estamos todos no ritmo de 2024 neste momento, mas a maior parte do mundo do MMA está apenas começando a voltar a todo vapor. A máquina do UFC volta a funcionar no sábado, após uma pausa muito necessária e várias outras promoções menores já abriram as portas do octógono.

Vamos começar o olhar sobre o cenário regional e internacional com uma finalização que com certeza será considerada uma das mais estranhas do ano.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores KOs e submissões, e para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Shanna Gomez x Mitzi Merry

Não tenho muita certeza de como Shanna Gomez configurou isso e, para ser honesto, você também não.

No segundo round da luta de Gomez com Mitzi Merry em um evento Peak Fighting em Shawnee, Oklahoma, os lutadores se encontraram emaranhados no tatame, com Merry em uma posição inferior estranha e desconfortável, mas aparentemente inofensiva. Não é nada que não tenhamos visto antes, exceto que Gomez colocou uma atenção incomum em enganchar a perna direita de Merry debaixo do braço.

A princípio, você pensaria que esta era uma escolha clara de controle em vez de ataque, mas Gomez libertou sua mão esquerda e de repente ela segurou firmemente o pé de Merry. Sem nenhuma maneira possível de Merry escapar, Gomez girou o pé para criar uma situação clássica de tocar ou estalar. Felizmente, houve uma batida.

O comentário identificou o acabamento como uma biqueira reversa presa em um gancho de calcanhar. Não sei de tudo isso, o que posso dizer é que Gomez atualmente possui a Melhor Finalização de 2024 (eu sei, eu sei).

Murad Khalidov vs. Baga Agaev

De um evento Nashe Delo em Moscou:

O rosto de Baga Agaev, conheça a mão direita da destruição de Murad Khalidov.

Como sabem os leitores regulares de Missed Fists, Nashe Delo é sinônimo de loucura nos esportes de combate, e pelo que posso dizer esse destaque vem de uma luta conduzida sob as regras do boxe, mas em uma jaula com luvas de MMA. Essa fórmula praticamente promete um nocaute. Promessa cumprida.

Lance Martinez x Andrew Tran

Se você está procurando um visual de MMA mais tradicional, não procure mais, Lights Out Xtreme Fighting 13 (replay gratuito disponível no YouTube).

Embora a finalização de Lance Martinez não tenha sido tão explosiva quanto a de Khalidov, foi mais assustadora na maneira como ele derrubou Andrew Tran. Uma mão direita balançou Tran e dois socos precisos e circulares depois, foi realmente um “apagamento” para ele.

Mathieu Rakotondrazanany vs. Dawoud Som

Haverá muitos mais chutes na cabeça em 2024, mas Mathieu Rakotondrazanany pode estar orgulhoso do esforço que desencadeou no The King of Fighters 3 em Marselha, França.

Não é apenas a qualidade do impacto que faz com que isto se destaque, mas também a qualidade da configuração. Já vimos muitos lutadores dispararem primeiro um chute no corpo para fazer o oponente pensar, então Rakotondrazanany não é o único. Foi a combinação incrivelmente habilidosa de soco na cabeça que me deixou ofegante.

Um golpe rápido como um raio fez com que a mão de Dawoud Som se movesse levemente em uma direção para cobrir seu rosto, deixando-o aberto com uma canela na lateral da cabeça. Isso é algo magistral.

Cam Teague vs.

Vamos fazer uma parada rápida (e queremos dizer rápida) em Mobile, Alabama, onde Cam Teague eliminou CJ Henny em apenas 10 segundos.

Você pode dizer que Teague mostrou que Henny não estava em seu nível. Isso é um bar.

Eminence Combat Championships 13 está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

