MLB News: Wander Franco teria sido preso em meio a acusações de relacionamento com menor

Raios de Tampa Bay interbases Wander Franco foi preso na segunda-feira na República Dominicana depois de ser entrevistado por promotores que o investigavam por um suposto relacionamento com um menor, segundo um funcionário da promotoria da província de Puerto Plata.

Franco compareceu perante os promotores acompanhado de dois advogados, dias depois de não comparecer a uma reunião com o promotor Chaveiros Olga Dinsegundo o responsável, que falou com A Associated Press sob condição de anonimato porque a pessoa não estava autorizada a discutir o caso. O funcionário disse que a entrevista durou quase três horas.

Shohei Ohtani recompensa a esposa do companheiro de equipe dos Dodgers com uma surpresa de Natal

Llaveras havia solicitado originalmente que Franco comparecesse em 28 de dezembro, dois dias depois que promotores e policiais visitaram duas propriedades de Franco em Ban, a cidade natal do jogador All-Star, a cerca de 60 quilômetros a sudoeste da capital, para solicitar seu comparecimento. Lá não encontraram o jogador de 22 anos. As autoridades divulgaram poucas informações sobre o caso porque envolve um menor.

Franco deve ser levado perante um juiz dentro de 24 horas, de acordo com a lei dominicana. O procurador de Franco nos EUA, Jay Reisinger, recusou comentar. O PA não conseguiu entrar em contato com os advogados de Franco na República Dominicana.

Wander Franco ainda sob investigação

A promotoria da República Dominicana disse em 14 de agosto que Franco estava sob investigação por causa de postagens em seus canais de mídia social sugerindo que ele tinha um relacionamento com uma menor. O PA não foi capaz de verificar as postagens denunciadas.

Franco foi colocado em licença administrativa por Liga Principal de Beisebol em agosto, no âmbito da política conjunta de violência doméstica, agressão sexual e abuso infantil com a associação de jogadores.

Ele foi pago e recebeu tempo de serviço durante licença administrativa. Não há prazo para a conclusão MLBinvestigação e se os resultados da investigação podem levar à disciplina por parte da MLB.