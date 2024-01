Modelo brasileira, apelidada de ‘mulher perfeita’, dedica sua primeira capa da Playboy a Messi: Ele é um homem lindo

Bmodelo brasileiro Janaina Prazeresque já foi chamada de “mulher perfeita” pela revista Playboy, dedica sua capa ao ‘lindo’ Lionel Messi.

De acordo com o The US Sun, Prazeres foi rotulada como o exemplo ideal de perfeição feminina devido às proporções de seu corpo.

A distinção foi concedida após a revista utilizar inteligência artificial em seu processo seletivo, destacando seu charme cativante.

A jovem, que está na capa da Playboy Norueganão hesitou em dedicar algumas palavras à estrela argentina.

“Se a pessoa na capa é a mulher mais perfeita do mundo, achei justo dedicá-la à melhor jogadora do universo”, disse ela.

“Minha intenção é homenageá-lo e hoje apresento a vocês o que hoje tenho de mais precioso, a primeira capa internacional. Você merece!”

O brasileiro se emocionou ao falar sobre o Inter Miami jogadora, que ela até descreveu como bonita.

“Messi é um homem lindo e tem uma postura impecável em todas as ocasiões”, disse a modelo.

“Adoraria vê-lo folhear a revista, espero que goste.”

Janaina Prazeres‘ dedicação a Messi causou uma reação mista, já que alguns a aplaudiram pela homenagem ao astro do futebol, outros viram isso como uma simples façanha para chamar a atenção.

O custo de ser a ‘mulher perfeita’

A brasileira supostamente gastou impressionantes US$ 320 mil em cirurgia plástica para melhorar suas características, de acordo com bnnbreaking.com.

Entre os procedimentos cosméticos a que ela teria se submetido estão lipoaspiração, plástica no nariz, plástica nos seios e lifting de bunda brasileiro, entre outros.