Moeda comemorativa de 1 REAL vale R$ 600; Veja como vender

As pessoas que se especializam, pesquisam ou colecionam cédulas, moedas e medalhas são chamadas de numismatas. Esse universo vem garantindo uma renda extra para muitos brasileiros, que comercializam os itens para aumentar seus rendimentos de maneira rápida e sem dificuldade.

O colecionismo de moedas antigas ganha cada vez mais importância no Brasil. O ato de colecionar itens antigos conecta as pessoas ao passado e tem um valor inestimável. E uma moeda comemorativa de 1 real vem mexendo com o imaginário dos brasileiros nos últimos tempos.

Diversas pessoas têm moedas raras guardadas na carteira ou no fundo da gaveta, mas nem todas sabem que podem ganhar muito dinheiro com a venda destes itens.

Na verdade, boa parte da população não consegue identificar as características que tornam estes exemplares tão incomuns assim, e perdem a chance de faturar uma bolada de maneira fácil e rápida. Contudo, os colecionadores analisam minuciosamente cada item, e vários modelos podem valer muito mais do que você imagina.

Baixa tiragem valoriza moeda comemorativa

No Brasil, a Casa da Moeda fabrica o dinheiro para colocá-lo em circulação, conforme os pedidos feitos pelo Banco Central (BC). Em algumas ocasiões, como datas comemorativas e momentos de celebração, o BC costuma solicitar a fabricação exclusiva e limitada de alguns exemplares.

Geralmente, são estes modelos que costumam valer uma fortuna devido à sua quantidade restrita. Aliás, este texto traz um grande exemplo, já que, e 2002, o BC lançou a moeda de um real em comemoração ao centenário de nascimento de Juscelino Kubitschek. Em síntese, ele foi presidente do Brasil entre 1956 e 1961.

A tiragem da moeda chegou a 50 milhões de unidades, em uma época que havia 247 milhões de moedas de 1 real em circulação no país. No final de 2022, o número de moedas de 1 real tinha crescido expressivamente, e o país tinha 4 bilhões destes modelos em circulação, segundo dados do BC.

Isso mostra que a tiragem da moeda comemorativa de Juscelino Kubitschek ficou muito pequeno. Por isso que o item se valorizou, uma vez que encontrá-lo se tornou algo difícil de acontecer.



Você também pode gostar:

Estado de conservação dos itens

Em resumo, as moedas possuem classificações específicas em relação a seu estado de conservação. O primeiro deles se chama flor de cunho, que se refere aos exemplares que não circularam, ou seja, não apresentam sinais de desgaste ou manuseio e estão em perfeito estado de conservação. Estes são os modelos mais buscados, que possuem os maiores valores do mercado.

Por sua vez, o estado de soberba se refere às moedas que apresentam, aproximadamente, 90% dos detalhes da cunhagem original. Em suma, esta classificação engloba os exemplares que tiveram uma pequena circulação no país e, por isso, apresentam algumas marcas de uso e desgaste.

Já a moeda muito bem conservada (MBC) se caracteriza por ter mais sinais de manuseio e uso. Os itens devem apresentar, aproximadamente, 70% dos detalhes da cunhagem original. Além disso, o seu nível de desgaste deve ser homogêneo, sem ter um local bem mais desgastado que outro.

Erro eleva valor da MOEDA DE 1 REAL

A moeda de 1 real do centenário de nascimento de Juscelino Kubitschek vem se valorizando a cada ano. Segundo o catálogo de Moedas com Erros, o item pode chegar a valer até R$ 600 se possuir o seguinte defeito: reverso invertido.

Para conferir se o modelo tem esse erro, basta girá-lo na vertical, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima. Se, ao girá-lo, o reverso ficar de ponta cabeça, significa que ele está invertido, algo que não deveria acontecer. Por isso, fique atento às suas moedas e não perca a chance de ganhar uma bolada de uma hora para outra.

De acordo com o catálogo ilustrado, a moeda de 1 real de 2002 com reverso invertido tem os seguintes valores:

Flor de cunho: R$ 600;

R$ 600; Soberba: R$ 450;

R$ 450; MBC: R$ 300.

Vale destacar que os valores informados em catálogos são apenas uma base para os colecionadores e vendedores. Na verdade, os valores reais dependem da negociação entre as partes envolvidas. Logo, é possível vender as moedas por preços mais elevados que os informados em catálogo, caso o comprador acredite que vale a pena pagar mais caro.

Veja como vender as moedas

Os interessados em vender seus exemplares podem conseguir isso através de diversas maneiras. Confira abaixo as principais formas de vender moedas raras para colecionadores.

Grupos de colecionadores em redes sociais, como o Facebook;

Lojas especializadas na compra e na venda de moedas raras, tanto físicas quanto online;

Leilões de moedas raras, principalmente de itens que tenham alto valor;

Plataformas online como eBay, Amazon, Mercado Livre e Shopee;

Site da Sociedade Numismática Brasileira.

Por fim, as pessoas devem aumentar o conhecimento no tema e ganhar experiência no mercado para conseguirem preços justos. Cabe salientar que os leilões oferecem um ambiente competitivo, aumentando as chances de venda das moedas a preços mais elevados.