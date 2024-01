Moeda de 1 real das Olimpíadas pode ser vendida por R$ 720;

O universo de moedas antigas desperta o interesse de milhões de pessoas Brasil. Nos últimos tempos, a busca por modelos raros e incomuns cresceu de maneira significativa no país, movimentando um volume financeiro expressivo.

A saber, os colecionadores se mostram dispostos a pagarem caro para terem itens únicos em sua posse. Por isso, você deve ficar ligado no troco, conferindo as moedas que pegar, já que alguns itens chegam a valer dezenas ou mesmo centenas de reais, e as pessoas podem faturar uma bolada com algumas moedas.

Em resumo, as pessoas que vendem moedas veem nesse universo um ótimo negócio para ter dinheiro extra de maneira rápida e fácil. Já do lado dos compradores, o que realmente importa é ter o item em sua posse, e não o valor gasto para atingir esse objetivo.

De acordo com o catálogo ilustrado de Moedas com Erros, uma moeda de 1 real pode ser vendida por até R$ 720. Isso só é possível porque existem pessoas que pagam verdadeiras fortunas por estes itens raros, uma vez que eles são muito difíceis de serem encontrados no país.

Conheça a moeda de UM REAL que vale até R$ 720

No Brasil, a Casa da Moeda fabrica o dinheiro conforme os pedidos feitos pelo Banco Central (BC). Em algumas ocasiões, como datas comemorativas e momentos de celebração, o BC costuma solicitar a fabricação exclusiva e limitada de alguns exemplares. Geralmente, são estes modelos que costumam valer uma fortuna devido à sua quantidade restrita.

Para comemorar a realização das Olimpíadas no Brasil, o Banco central lançou 16 moedas das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. Em síntese, os modelos traziam estampas de modalidades olímpicas e paralímpicas. E muita gente paga milhares de reais pela coleção completa.

Um destes itens, que representa a modalidade natação, pode ser vendido por até R$ 720, segundo o catálogo de Moedas com Erros. “No anverso, nadadores mergulham na piscina. Completam a composição a marca dos Jogos Rio 2016 e a legenda Brasil”, informa o BC.

Já no reverso, permanece o padrão da moeda de R$ 1, com o valor de face “1 REAL” e o ano de “2015”, ano da sua fabricação.



Confira a falha que valorizou a moeda

Segundo o catálogo, não são todas as moedas da modalidade olímpica vela que se valorizaram. Na verdade, existe um erro de fabricação que fez o modelo ficar tão valorizado assim: o seu núcleo está deslocado.

Para conferir se o modelo tem esse erro, basta ver atentamente o centro da moeda. Alguns itens acabaram apresentando uma falha de deslocamento, já que a imagem não ficou centralizada.

Em síntese, isso não deveria acontecer, já que as moedas são padronizadas e idênticas. Como essa falha tornou o item raro, uma vez que há apenas alguns exemplares com esta peculiaridade, os colecionadores passaram a pagar caro para terem esse modelo raro em suas mãos.

Veja a classificação por estado de conservação

Cabe salientar que as moedas possuem valores diferentes, a depender do seu estado de conservação. O primeiro deles tem o nome de flor de cunho e se refere aos exemplares que não circularam, ou seja, não apresentam qualquer sinal de desgaste ou manuseio. Em outras palavras, são moedas que não possuem marcas e estão em perfeito estado de conservação.

Por sua vez, o estado de soberba se refere às moedas que apresentam, aproximadamente, 90% dos detalhes da cunhagem original. Em resumo, os exemplares que tiveram uma pequena circulação se enquadram neste segmento.

Já a moeda muito bem conservada (MBC) se caracteriza por ter mais sinais de manuseio e uso. Os itens devem apresentar, aproximadamente, 70% dos detalhes da cunhagem original. Além disso, o seu nível de desgaste deve ser homogêneo, sem ter um local bem mais desgastado que outro.

A saber, as pessoas que tiverem exemplares flor de cunho deverão ter mais facilidade para venderem seus itens, pois estes são os mais procurados pelos colecionadores. Os especialistas afirmam que o melhor é manter a moeda conservada em algum saquinho ou papel filme para que ela mantenha as suas formas originais.

Por fim, os interessados em vender seus exemplares podem entrar em sites especializados. Há muitos colecionadores dispostos a pagar caro para terem modelos raros, e essa é uma chance para ganhar um dinheiro extra sem fazer muito esforço.