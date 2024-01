Moeda de 1 REAL de 1994 vale R$ 850,00 REAIS? Como consigo vender?

Em 2024, comemoramos o 30º aniversário do Plano Real. Este plano econômico trouxe estabilidade e controle inflacionário ao Brasil. Além disso, o Plano Real também nos deu uma série de moedas raras, incluindo a primeira moeda de 1 Real, produzida em 1994. Esta moeda é um item de colecionador apreciado devido à sua importância histórica.

As Origens do Plano Real

O Plano Real foi implementado em 1994 com o objetivo de estabilizar a economia brasileira após anos de hiperinflação. Foi uma mudança dramática na política econômica do país, que resultou na introdução da moeda do Real.

A Primeira Moeda de 1 Real

A moeda de 1 Real de 1994 não é apenas importante por ser a primeira moeda de Real produzida, mas também por ser uma peça rara que é altamente valorizada por colecionadores.

Detalhes Notáveis da Moeda

Um detalhe interessante sobre a moeda de 1 Real de 1994 é que ela já não tem mais valor monetário. O Banco Central do Brasil decidiu remover a moeda de circulação devido à alta incidência de falsificações.

A Saída de Circulação

Apesar de várias tentativas de combater as falsificações, o Banco Central optou por retirar a moeda de circulação. Isso só serviu para aumentar o valor da moeda para colecionadores.



Características da Moeda de 1 Real de 1994

Característica Detalhe Plano Monetário Padrão Real 1º Família (1994-1997) Diâmetro 24mm Peso 4.27gr Metal Aço Inoxidável Borda Lisa Artista e Gravador Luciano Dias Araújo

Valor Atual da Moeda

Dependendo do estado de conservação, a moeda de 1 Real de 1994 pode valer uma quantia significativa trinta anos após o seu lançamento. A moeda de 1 Real de 1994 Flor de Cunho com reverso invertido vale R$ 850,00.

Classificações de Conservação

Para determinar o valor de uma moeda, os colecionadores consideram o seu estado de conservação. Aqui estão algumas das classificações usadas:

MBC : Moeda Muito Bem Conservada.

Soberba : Moeda com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados.

Flor de Cunho: Moeda sem qualquer desgaste ou manuseio.

Moedas Brasileiras ao Longo da História

O Brasil já teve várias moedas ao longo da sua história. A moeda de 1 Real de 1994 é apenas uma das muitas moedas que já circularam em nosso país.

Limpeza da Moeda

A limpeza de uma moeda pode parecer uma boa ideia para torná-la mais atraente. Porém, essa prática pode diminuir o valor da peça, pois pode alterar sua coloração original. Se mesmo assim você desejar limpar a moeda, recomendamos o seguinte processo:

Segure a moeda pela borda, coloque-a sob água corrente. Especialistas indicam que é melhor que a água esteja morna; Esfregue suavemente um pouco de sabão neutro em cada face da moeda. Para isso, use sempre as pontas dos dedos; Deixe a moeda de molho em uma tigela de vidro com água destilada morna por cerca de meia hora; Enxágue em água morna; Logo depois, seque com uma toalha macia.

Como e Onde Vender Moedas Raras

Existem várias formas para vender moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, grupos de Facebook, marketplaces online (como Mercado Livre e Shopee) e venda direta para colecionadores também são excelentes plataformas para vender moedas raras.

Venda de Moedas pelo Facebook

No Facebook, é possível encontrar dezenas de grupos focados na compra e venda de moedas raras.

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

Se preferir vender suas moedas diretamente, uma ótima opção é anunciá-las nessas plataformas de vendas. Muitas pessoas comercializam moedas diariamente pelo Shopee e Mercado Livre.

Venda de moedas para colecionadores

