Monday Mailbag: a grande vitória de Magomed Ankalaev, o oponente de Jim Miller no UFC 300 e as histórias do UFC 297

Olá, amigos!

O primeiro evento do UFC do ano está nos livros! No UFC Vegas 84, Magomed Ankalaev destruiu Johnny Walker, Manel Kape destruiu suas chances de disputar o título dos pesos mosca e Jim Miller continua a destruir o livro dos recordes do UFC. Vamos conversar sobre tudo isso, e vamos para o UFC 297!

Magomed Ankalaev

Eu sei que é muito cedo, mas Khamzat subiu para 205 para lutar contra magomed a? Para quem Kadyrov torce? – andrew gorospe (@andrew_gorospe) 14 de janeiro de 2024

Evitando a óbvia isca de Kadyrov (ele não é uma boa pessoa, mas também é difícil julgar totalmente os lutadores que ele apoia porque, você sabe, ele pode fazer coisas terríveis com eles se eles não concordarem), vamos falar sobre o Sr. Ankalaev.

Há cerca de três anos estou convencido de que Ankalaev é o melhor meio-pesado do mundo. (Logo depois que Dominick Reyes foi roubado contra Jon Jones e depois desencadeado por Jan Blachowicz, foi quando eu pensei, sim, provavelmente é Ank.) No entanto, o destino e as próprias falhas de Ankalaev conspiraram para mantê-lo longe do título. Acho que este ano isso pode finalmente fim.

A imagem do título dos meio-pesados ​​​​é um desastre total no momento. Alex Pereira é o campeão e merece ser, mas alguém realmente acha que ele é o melhor meio-pesado do planeta? “Poatan” caminha na luz, mas há meia dúzia de lutadores que estariam apostando em favoritos a ele. O mesmo para Jamahal Hill. Hill esteve incrível contra Glover Teixeira, sem dúvida. Mas Glover também é antigo e aquela apresentação estava tão longe das saídas normais de Hill que é difícil saber se ele estava apenas em uma naquela noite. Hill poderia facilmente ser outra figura de Cody Garbrandt e cair de um penhasco daqui em diante.

Em contraste, Ankalaev está estável. Fora uma derrota literal por finalização Hail Mary no último segundo para Paul Craig, Ankalaev nunca perdeu e vem acumulando discretamente boas vitórias sobre lutadores de primeira linha há anos. Se há alguém em quem contar para trazer estabilidade a esta categoria de peso, é ele. E com Pereira querendo lutar em breve, e Hill ainda afastado dos gramados devido a lesão, parece que ele pode ter sua chance. Espero que Ankalaev enfrente Pereira na luta principal do suposto retorno ao Brasil, e depois ele fará uma verdadeira série de defesas de título em uma das principais divisões do esporte.

Ah, e pelo que vale, Khamzat é pequeno demais para ter sucesso contra Ankalaev.

Manel Kapé

Será que esta falta de peso para Manel Kape prenuncia o ano que terá pela frente? -Derrick Andress (@ Dandress98) 14 de janeiro de 2024

Não sei se é um prenúncio, mas cara, ele atrapalhou a bola neste fim de semana.

Na quinta-feira, foi divulgada a notícia de que Amir Albazi estava fora de sua luta com Brandon Moreno e que Brandon Royval entraria em cena. Essa foi uma grande chance para Kape, que agora tinha o caminho certo para uma disputa pelo título, já que o vencedor de Brandon- a violência de Brandon não faria muito sentido para a próxima defesa de Alexandre Pantoja. Tudo o que Kape precisava fazer era ganhar peso, vencer a luta e fazer uma promoção. Depois ele estaria brigando pelo cinturão contra o Pantoja, provavelmente na co-luta principal do card do UFC Brasil. Em vez disso, ele está ferrado.

Esta é a segunda falha de peso de Kape e sua segunda falha por bastante. Isso não inspira confiança nos poderes constituídos em sua capacidade de ganhar o peso do campeonato e, portanto, os impede de marcar você em lutas pelo título. Além disso, agora quem sabe para onde ele irá em seguida. Ele terá que lutar e pode precisar de mais duas vitórias antes de voltar à luta pelo título. E dada a frequência com que as lutas de Kape desmoronam (seja culpa dele ou não), duas lutas podem levar quatro anos.

Foi um erro flagrante de “Starboy” e ele deve estar se culpando agora.

Jim Miller

Quem você escolheria como adversário de Jim Miller no UFC 300? E você acha que ele chegará às 50 lutas no UFC? -Samuel Tromans (@SamuelJTromans) 14 de janeiro de 2024

Nas palavras imortais dos comerciais de doces milenares: Não há maneira errada de comer este Reese’s.

Jim Miller é demais. Ele tem 40 anos e ainda se esforça em uma categoria de peso onde os lutadores envelhecem como pão. Além disso, ele de alguma forma se tornou mais emocionante à medida que ele envelhece. Miller nunca foi chato, mas houve um grande período de sua carreira “principal” em que ele foi um comerciante de decisões. Mas o homem está livre de armas nos últimos anos e tem sido uma visão elétrica. Como tal, quase não há como errar no UFC 300.

Dito isto, se eu pudesse, a chamada de Paul Felder é boa e eu adoraria, não só porque é uma grande luta, mas porque colocaria Felder de volta na jaula, e ele também é um relógio elétrico. Mas se Felder decidir contra isso, Bobby Green seria minha próxima escolha. Apenas um pedaço e meio. Mas mesmo a luta com Matt Brown está boa (embora eu esteja menos interessado do que muitos, eu acho). Simplesmente não há resposta errada aqui, desde que o oponente seja um rosto reconhecível.

Quanto às 50 lutas, no momento ele tem 43 lutas no UFC em seu currículo. São mais lutas na promoção do que anos de vida, e acho que há uma boa chance de ele chegar aos 50. Sabemos que ele chegará pelo menos aos 44, mas basta olhar o desempenho dele no sábado. Parecia um homem prestes a pendurar as luvas? (Mike) Caramba, eu não ficaria surpreso se ele chegasse a 60 lutas. Jim Miller é durão e está a caminho de estabelecer um recorde inquebrável. Aproveite isso enquanto você pode.

UFC 297

Jedediah, até que ponto o resultado da luta principal de sábado dará o tom para 2024? Uma defesa Strickland significa mais caos? Uma vitória do DDP traz estabilidade? Ou é o contrário? Ou teremos esquecido essa luta até abril? -Alexander K Lee (@AlexanderKLee) 15 de janeiro de 2024

Neste sábado, Sean Strickland defende o título dos médios contra Dricus du Plessis na luta principal do UFC 297. Quando a poeira baixar, Eu penso “DDP” será o novo campeão, mas de qualquer forma, estou certo aquele peso médio está prestes a ficar maluco.

Strickland perturbando Israel Adesanya acionou o fator caos por 185 libras. Isso acontece basicamente toda vez que um campeão de longa data perde o título. (Eu sei que Adesanya não reinava há muito tempo na época, mas isso é uma questão de cabelo.) Alguém perturba o campeão dominante, nos perguntamos se ele ou ela agora carregará o manto, em vez disso, aquele lutador perde logo depois e o cinturão é trocado. por um tempo até finalmente acertar com o novo campeão. Esse é o círculo dos títulos do MMA, e o peso médio está prestes a vivenciar isso.

Sean Strickland subiu de nível e agora está prestes a disputar o título? Eu acho que é possível. Foi um desempenho incrível contra Adesanya. Mas também o vi perder para Jared Cannonier há 13 meses.

Será Dricus du Plessis o próximo grande campeão dos médios, pronto para dominar fisicamente todos que entrarem na jaula com ele agora que ele pode respirar? Novamente, acho que é possível, mas eu o vi lutar agressivamente com Darren Till há apenas 13 meses e sempre achei que Till era ruim.

Os dois homens que estão lutando pelo cinturão no sábado têm pontos fortes claros, mas também apresentam fraquezas flagrantes e parece um exagero supor que qualquer um deles tenha um longo reinado de título. Então, em vez de pensar sobre isso, vamos apenas aproveitar a bagunça caótica que é e sentar e nos deleitar com o show.

Juliana Pena

Para quem você acha que Julianna Pena está torcendo no co-evento principal? -Zak Kitzler (@KitzlerZak) 14 de janeiro de 2024

Caso você não saiba, Raquel Pennington assume Mayra Bueno Silva pelo título vago do peso galo feminino na luta co-principal do UFC 297. Juliana Pena enfrentará o vencedor ainda este ano.

Presumo que Pennington. Por um lado, Peña e Pennington têm uma rixa de longa data que nunca foi resolvida. Por outro lado, Peña não é um idiota e Pennington é um muito luta mais fácil do que “MBS”.

Não me interpretem mal, sou um grande defensor de “Rocky”. Ela é uma superestimadora clássica e esses lutadores sempre merecem muito crédito. Pennington inegavelmente tirou o máximo proveito de seu talento – só que não há muito para trabalhar. É por isso que ela sempre fica aquém do escalão superior de lutadores quando os enfrenta. Não estou dizendo que Peña esteja nesse nível, mas Peña é claramente o lutador mais talentoso dos dois.

MBS, por outro lado, não é apenas talentoso, mas também perigoso. Dois terços das vitórias na carreira de Pennington vieram por decisão. Dois dos 10 de Bueno Silva vieram por decisão. Essas duas mulheres não são iguais. MBS vem para finalizar lutas, e isso sempre será mais perigoso que um comerciante de decisões. É a diferença entre correr e passar no futebol. Claro, você pode vencer com o controle da bola, avançando quatro jardas por carregamento e controlando o relógio, mas é (Mike) muito mais fácil conseguir uma bomba de touchdown de 75 jardas.

Ainda assim, eu provavelmente escolheria qualquer uma das mulheres para vencer Peña, por pura questão de princípio.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram Tweets (Xs?)! Você tem alguma dúvida sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas aos esportes de combate? Então você está com sorte, pois pode enviar seus Tweets para mim, @JedKMeshew, e vou responder os meus favoritos! Não importa se são atuais ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.