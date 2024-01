Monday Mailbag: Dricus du Plessis pode trazer estabilidade ao peso médio do UFC?

O UFC 297 aconteceu no último sábado em Toronto e sejamos honestos: não foi o melhor card de luta que já vimos. Dito isto, algumas coisas aconteceram. Dois novos campeões foram coroados, um novo candidato emergiu e o grande canadense teve uma das implosões mais impressionantes da memória recente. Então, vamos falar sobre todas as consequências do UFC 297.

Dricus du Plessis

O estado de batata quente da divisão dos médios agora lembra você da divisão LHW antes de Jones conquistar o cinturão e isso significa que estamos à beira de um lutador MW fadado a ter uma corrida como a de Jones? Khamzat se sente como Rashad/Machida naquela época e Bo se sente como Jon. -Wang De Lei (@NonProSportsFan) 21 de janeiro de 2024

Pela quarta vez em 14 meses, temos um novo campeão dos médios do UFC. No sábado, Dricus du Plessis venceu Sean Strickland por decisão dividida para conquistar o título, e há muito o que desvendar aqui.

Para começar, algumas pessoas estão alegando roubo. Essas pessoas são idiotas. Não foi um assalto, foi simplesmente uma briga muito acirrada. Se você acredita que Strickland venceu, isso é razoável. Mas acreditar que Strickland venceu sem sombra de dúvida é coisa óbvia de Stan, e dado o quão não particularmente interessante Strickland é na jaula, provavelmente significa que você tem segundas intenções.

Mas, voltando à questão em questão, será o DDP o homem capaz de trazer a estabilidade de volta aos 185? Se eu tivesse que adivinhar, diria que não. Mas eu também não apostaria contra ele.

Du Plessis provavelmente será subestimado por muitos durante a maior parte de sua carreira porque a forma como ele luta nem sempre é bonita. O homem não é exatamente um técnico em pé (embora seja um técnico no tatame) e às vezes pode parecer completamente feio. Mas por baixo de tudo isso está um lutador que claramente entende bem seus pontos fortes e fracos e que estuda extremamente bem seus oponentes. A qualquer momento de uma luta, o DDP geralmente faz a escolha certa, mesmo que a mecânica não seja impecável. Combine isso com sua fisicalidade bruta e isso o torna extremamente difícil para qualquer um com 185. Ele é como Yoel Romero, se você trocar alguns dos pontos de capacidade atlética de Romero em favor do volume. Esse é um homem perigoso.

Dito isso, por ter limitações, todo adversário terá a chance de vencê-lo se vier com um bom plano de jogo, se adaptar na hora e aguentar o ataque que ele lançará. Ou, no caso de um cara sobre o qual falaremos em um momento, simplesmente supere-o fisicamente.

UFC 300

Qual dos três é a melhor opção para ser a atração principal do UFC 300? DDP x Izzy, DDP x Strickland 2, DDP x Perreira? — Minuto do cartão principal (@MainCardMinute) 21 de janeiro de 2024

Depois do UFC 297, a conversa rapidamente se voltou para o UFC 300, já que circulavam rumores de que o vencedor da luta principal do 297, esperançosamente, faria uma rápida reviravolta para a manchete 300. Em sua entrevista pós-luta, du Plessis parecia aberto ao idéia, e agora é apenas uma questão de saber se isso vai acontecer. Caso contrário, o UFC 300 precisa de ajuda, mas existem outras opções disponíveis.

Se eu classificar as três opções apresentadas, DDP x Alex Pereira é claramente o último. Não há mais lutas de campeão-campeão. Defenda títulos. Pare com esse absurdo. Eu nunca quero lutas de campeão, nunca.

Na mesma linha, DDP vs. Strickland 2 também não é interessante. Foi uma luta boa e acirrada, mas não foi um assalto. Há muito tempo eu digo que revanches imediatas só deveriam acontecer em caso de roubo claro ou lutas de trilogia (e mesmo disso estou um pouco inseguro). Strickland precisa vencer alguém para voltar à linha. Perder tem consequências.

Isso nos deixa com DDP x Israel Adesanya, que venho dizendo há semanas ser o resultado mais provável. Izzy é uma grande estrela e há uma relação de longa data entre os dois. A luta seria teoricamente melhor em África? Claro, mas está na hora. Malhar no ferro enquanto está quente.

Ainda há um candidato azarão para ser a atração principal do UFC 300, e seria a maior luta de todas, do ponto de vista de atração de interesse. Se por algum motivo o DDP não conseguir se recuperar em três meses, Adesanya x Pereira 3 (ou 5, dependendo de como você vê) pelo título dos meio-pesados ​​chamaria mais atenção. Pessoalmente, eu odiaria isso porque o meio-pesado tem outros candidatos, mas isso ainda está em jogo.

Suspensão

Supondo que DDP esteja suspenso por pelo menos 30 dias, como faz sentido ele se virar em apenas 2 meses para lutar contra Israel/Khamzat pelo UFC 300. Só não é realista depois de todos os danos que ele levou para essa luta. — Hcharcoal (@celcharcas) 21 de janeiro de 2024

Acho que você pode estar confuso sobre como funcionam as suspensões. Ele não está suspenso dos treinos. Não existe nenhum mecanismo de fiscalização para fazer isso. Ele será suspenso da competição. Mas o DDP pode, e provavelmente estará, de volta à academia na próxima semana. Isso lhe dá 11 semanas de preparação para Adesanya. Agora, essa provavelmente ainda não é a situação ideal para o DDP, no entanto, ele provavelmente já está se preparando para Adesanya há anos. É assim que acontece quando você é o campeão, todo mundo está planejando atacar você eventualmente.

Agora, se DDP sofreu algum tipo de lesão que ainda não sabemos, então sim, ele com certeza está entre 300. Mas inchaço facial não significa ossos quebrados, então ainda acho que é mais provável que ele faça isso. aquela reviravolta. E se não, a Semana Internacional da Luta também é certamente uma opção para essa luta.

Dricus du Plessis vs. Israel Adesanya

Seus sentimentos mudaram estilisticamente em relação ao confronto DDP-Adesanya depois de ver o que acabamos de ver?

Com quem Strickland lutará a seguir se não marcar uma revanche imediata?

Será que Raquel x Julianna consumirá a participação de mercado da melatonina como o remédio para dormir mais eficaz do mundo? -Russell Westbrook (@beer_cheese6900) 21 de janeiro de 2024

Na verdade. Sempre pensei que uma luta entre Adesanya e du Plessis seria convincente porque do jeito que du Plessis luta, Izzy não será capaz de fazer aquele contra-chute super chato na panturrilha. Adesanya quer lançar contra-ataques e o DDP lhe dará amplas oportunidades. Isso significa que Izzy tem uma chance real de vencer, mas também acho que 20 anos de brigas o estão alcançando e isso faz do DDP o favorito em meu livro.

Quanto ao Strickland, porque a luta foi acirrada, acho que ele poderia fique de fora e espere e tente o vencedor do DDP vs. Mas todos sabemos que Strickland não fará isso. Ele sentirá coceira nos dedos em pouco tempo e, suspeito, teremos Strickland x Khamzat Chimaev em um eliminador de título.

Quanto à pergunta final, chegaremos a ela daqui a pouco.

Raquel Pennington, campeã peso galo feminino do UFC

Sou eu ou a divisão feminina 135 é simplesmente terrível? Você olha para os principais candidatos/possíveis confrontos e nada parece emocionante. Além disso, todos eles existem desde sempre. Nenhum sangue novo. -Daniel Pompilio (@elpompilio) 21 de janeiro de 2024

Não, não é só você.

Na co-luta principal do UFC 297, Raquel Pennington finalmente conquistou o ouro do UFC, levando para casa uma decisão certeira sobre Mayra Bueno Silva, em luta que ela dominou amplamente. Parabéns a ela, ela merece a vitória e é bom ver uma lutadora de longa data finalmente se destacando. Mas, caramba, esta divisão é terrível agora.

Tenho um enorme respeito pelo que Pennington conseguiu realizar em sua carreira, mas não acho que haja uma pessoa viva que diria que ela é atraente na televisão. Este é o décimo primeiro ano de Pennington no UFC, ela tem 18 lutas na promoção, e um bônus em seu nome. Dez de suas 13 vitórias no UFC são decisões e três delas são divisões! Ela simplesmente não é uma lutadora divertida de assistir. Esse é o novo campeão. Ai.

Somando-se a isso, sem contar ela mesma, Pennington já lutou contra sete dos 10 melhores pesos galo do ranking do UFC. Se Pennington vencer Julianna Peña, ela terá quase uma revanche garantida na próxima luta. E não será a revanche de uma boa luta.

E o pior de tudo é que não há reforços chegando. Dos 15 primeiros colocados, um deles tem menos de 30 anos. O que antes era a principal divisão do MMA feminino entrou em colapso total nos últimos anos e sinceramente não sei como isso voltará aos trilhos.

Amanda Nunes não vem

Apesar de não ter vitórias sobre ninguém atualmente no UFC, Pena é a próxima na fila para Pennington ou Nunes volta? Talvez a suposta virada de calcanhar do Pena possa ser o que o W135 precisa neste momento. -Zak Kitzler (@KitzlerZak) 22 de janeiro de 2024

Amanda Nunes não vem. Não há razão para ela voltar. Ela saiu na hora perfeita. Ela é a CABRA do WMMA, tem muito dinheiro e parece estar vivendo uma vida ótima. Além disso, ela e Pennington se dão bem. Absolutamente nenhuma chance de ela retornar.

Julianna Peña está disputando a próxima disputa pelo título. Ela merece isso? Não sei. Ela venceu Amanda uma vez, então tudo bem. Mas também, ela não bateu em mais ninguém. Mas tanto faz, ela fala e isso é o suficiente neste deserto árido de uma categoria de peso.

Talvez Valentina Shevchenko simplesmente decida que não se importa em lutar contra Grasso e volte para 135. Pelo menos isso seria alguma coisa, mesmo que apenas por um pouquinho.

Movsar Evloev, candidato

Depois de derrotar Allen, quão perto está Evloev de uma disputa pelo título? -Alexander Shea (@AlexanderShea12) 21 de janeiro de 2024

Movsar Evloev vai lutar pelo título na próxima luta, isso é o quão perto ele está.

Evloev está agora com 18-0 em sua carreira e finalmente conseguiu uma vitória sobre um adversário entre os cinco primeiros. Essa foi a última coisa que faltava em seu currículo de disputa pelo título. Dada a situação atual do peso pena, ele é a única opção viável para o próximo. A questão é simplesmente quando isso acontecerá?

Se Ilia Topuria conseguir a reviravolta contra Alexander Volkanovski no UFC 298, então Volk quase certamente terá uma revanche imediata. Se isso acontecer, Evloev terá que esperar, mas provavelmente ainda terá a chance pelo título antes do final do ano, principalmente considerando que Max Holloway agora está empatado no peso leve. Mas se Volk vencer, ele precisará de outro candidato, e Evloev será o próximo. Ele poderá estar lutando pelo cinturão no verão.

Além disso, é tão estúpido que as lutas eliminatórias do título durem três rounds. Aquela luta merecia mais 10 minutos, mas esse esporte é muito, muito bobo.

Neil Magny

Qual a sua opinião sobre lutadores como Neil Magny, que são antigos e têm um grande número de vitórias totais, mas nunca disputaram um cinturão para entrar no Hall da Fama do UFC quando a carreira chega ao fim? -Samuel Tromans (@SamuelJTromans) 21 de janeiro de 2024

Na luta principal do UFC 297, Neil Magny marcou uma vitória ridícula no último minuto sobre o canadense Mike Malott, que dominou a luta inteira até simplesmente implodir nos 90 segundos finais. Foi um verdadeiro veterano experiente de Magny e só se somou ao seu já recorde número de vitórias na divisão meio-médio do UFC. E esta é uma ótima questão sobre o que exatamente essas vitórias significam.

Não acredito que Neil Magny seja um membro do Hall da Fama. Eu acredito que Jim Miller é um membro do Hall da Fama. A defesa do Hall da Fama em ambos os casos depende de argumentos semelhantes, mas no caso de Magny, falta-lhe uma certa qualidade inefável que o leva além dos limites.

Pense nisso: você chamaria Neil Magny de “lenda” do MMA? Não. Acho que ninguém faria isso. Por uma razão ou outra, ele simplesmente não se conectou com os fãs dessa forma. Ele é apenas um cara que fez um trabalho admirável por uma década. Sim, ele possui vários recordes de divisão e, sim, vale a pena comemorar sua longevidade, mas ele está nesse nível? Eu não acho.

Pessoalmente, vejo Magny como alguém como Martin Kampmann: um lutador muito bom que vale a pena lembrar, mas não vale a pena consagrar. Isso é difícil para Magny, mas é a oportunidade. Literalmente até sábado à noite, Raquel Pennington estava exatamente no mesmo barco. Agora, apesar de extrema sorte, Pennington é uma campeã e, portanto, isso fortalece sua defesa para o Hall. Mas sem algo assim, sem um Grande Momento exclusivo ou uma conexão profunda com a base de fãs, Magny provavelmente nunca entrará.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram Tweets (Xs?)! Você tem alguma dúvida sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas aos esportes de combate? Então você está com sorte, pois pode enviar seus Tweets para mim, @JedKMeshew, e vou responder os meus favoritos! Não importa se são atuais ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.