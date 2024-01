Monday Mailbag: Prevendo novos campeões, UFC 300 e o futuro de Jon Jones

2023 está oficialmente nos livros!

Isso mesmo, crianças, estamos em 2024 e vocês sabem o que isso significa: ano novo, as mesmas bobagens de sempre. O mundo do MMA ainda está a algumas semanas de acordar, então lançamos uma chamada aberta para perguntas sobre o que está por vir este ano e temos uma tonelada delas cobrindo quase todos os tópicos. Considerando isso, estamos buscando volume aqui, então vamos começar.

Novos Campeões

Nos últimos dois anos, o estimado Shaheen Al-Shatti e eu fizemos um draft de fantasia no início de cada ano, escolhendo três novos campeões para deter o ouro do UFC até 31 de dezembro; Falhámos espetacularmente. Das nossas 12 seleções combinadas ao longo desses anos, previmos corretamente duas: Islam Makhachev e Amanda Nunes (quando ela perdeu o título para Julianna Peña). A questão é que prever novos campeões é difícil, então não tenho muita fé neles. Dito isto, aqui está minha lista:

Erin Blanchfield: Alexa Grasso e Valentina Shevchenko farão um acordo e Blanchfield será o vencedor. Ela também bate. Tom Aspinall: Jon Jones luta contra Stipe Miocic e se aposenta. Tom se torna campeão indiscutível. Shavkat Rakhmonov: Ele finalmente consegue a chance pelo título no final do ano, e seja Leon Edwards ou Belal Muhammad, Shavkat vence.

E se você não aceita Aspinall como escolha porque ele já é interino, então direi Tatiana Suarez. Khamzat Chimaev é tentador, mas é difícil prever quando e se ele lutará. Suarez deve tentar o ouro e gosto das chances dela de ganhar.

Jon Jones

Jon Jones realmente lutará este ano? Ele usará seu ferimento como desculpa para se esquivar de Tommy? Redefinindo o significado de campeão interino. -Munson (@matthewjmunson) 30 de dezembro de 2023

Jon Jones vai luta em 2024. Ele enfrentará Stipe Miocic em uma luta que não tem sentido e que ninguém liga. Provavelmente acontecerá no verão. E quando isso acabar, Jones deixará de competir. Acho que ele vai se aposentar, mas pode simplesmente dizer que está dando um tempo. De qualquer forma, ele não lutará novamente e o UFC vai tirar o título de papel da cintura e entregá-lo a Tom Aspinall, que dará ao cinturão pelo menos algum nível de significado.

Para ser claro, não culpo Jones por isso. Este é o livro didático de gerenciamento de carreira. Minimize o risco, maximize a recompensa, especialmente no início da sua carreira, quando o legado já está gravado na pedra. Mas também me recuso a fingir que isto não passa de uma peça de vaidade desavergonhada. Essa corrida pelo título é uma farsa e quanto mais cedo pudermos completá-la e seguir em frente com o verdadeiro campeonato dos pesos pesados, melhor.

Alexandre Volkanovski

O que acontecerá com Volk em 2024 se Topuria o nocautear? -Luis Diaz (@luisdiaz512) 30 de dezembro de 2023

Inadvertidamente, me tornei o principal odiador do Volk no MMA, e tudo bem. Posso aceitar esse manto. Mas porque tenho esse título, muitos rejeitarão o que digo aqui. Saiba apenas que o que estou prestes a dizer são fatos concretos, independentemente da minha opinião sobre o Volk.

Se Ilia Topuria nocauteia Alexander Volkanovski e conquista o título dos penas na luta no UFC 298, toda a carreira de Volk será reconsiderada. Isto é Justo? Absolutamente não. Mas estou neste rodeio há tempo suficiente para saber o que está por vir.

Veja José Aldo. O homem é objetivamente o peso pena mais talentoso da história, mas ele levou 13 segundos e depois foi derrotado por Max Holloway e de repente os sete anos anteriores não significaram nada. Assim que o público vir você cair, os lobos estarão à porta.

Se Volk perder para Topuria, e perder feio, os lobos virão, principalmente porque é quase certo que ele terá uma revanche imediata. Ele perde esse também? Sim. 1-4 em seus últimos cinco machuca, independentemente de contra quem essas derrotas estão ocorrendo. E de repente, como vimos com tantos campeões dominantes nos últimos anos, as conversas sobre ser o maior de todos os tempos desaparecem, e as pessoas lembram que a coisa mais difícil de fazer no MMA é defender um título repetidamente, por anos a fio. Há uma razão pela qual apenas seis lutadores na história têm sete ou mais defesas de título.

UFC 300

Se você pudesse fazer alguma luta surpresa realista no UFC 300, qual seria? Tenho uma pequena sensação de que poderia ser Conor vs Nate 3, acho que seria elétrico! -Tbone (@Tbone30374) 30 de dezembro de 2023

Bem, agora sabemos que esse sonho não vai acontecer. No entanto, só porque Conor não lutará com Nate, não significa que ainda não possamos trazer Nate de volta. Pessoalmente, não me importo muito com isso, mas acho que há uma chance decente de Nate Diaz x Dustin Poirier no UFC 300, já que é o tipo de luta grande o suficiente para fazer o evento em si parecer massivo.

Mas se eu escolher a luta que quero, me dê Dricus du Plessis x Khamzat Chimaev pelo título dos médios do UFC. EU pensar DDP vai vencer Sean Strickland pelo cinturão (embora eu não fique surpreso se Strickland desafiar as expectativas novamente), e embora essa seja uma das minhas lutas mais esperadas no calendário no momento, a perspectiva de DDP x Khamzat é entre as minhas possíveis lutas favoritas de fazer. Dois lutadores de uma violência esmagadora que simplesmente impõem sua fisicalidade aos oponentes. Como o peso médio Kong vs. Godzilla. Inscreva-me.

O ultimo lutador

Será este o ano em que veremos o fim do TUF? Se não, veremos (ninguém realmente assiste) Stipe e Jones como treinadores? Para construir uma luta sem sentido. -Abdul Lateef (@A_Lateef11) 31 de dezembro de 2023

O ultimo lutador nunca morrerá enquanto Dana White comandar o UFC. Ele basicamente disse isso e devo imaginar que do ponto de vista financeiro ainda é viável para a promoção. Afinal, é a programação de TV que pode ser vendida. Mas já passamos dos dias em que isso importava por qualquer outro motivo e até mesmo o treinamento de Conor McGregor não poderia ajudar. Isso continuará como está para sempre, e talvez ocasionalmente um lutador que valha a pena surja disso.

Quanto aos treinadores, duvido que sim, só porque não sei se Stipe ou Jon estariam interessados ​​em fazer isso. Há uma vantagem mínima para qualquer um deles, especialmente porque é extremamente provável que ambos se aposentem após a luta inevitável. Provavelmente teremos Mayra Bueno Silva e Julianna Peña.

Teste de drogas do UFC

Qual é a sua opinião honesta sobre o novo protocolo de testes de drogas do UFC? Quanto tempo resta para UM? O processo do UFC resultará em co-promoção? A ESPN mantém o UFC ao final deste contrato ou a assinatura do PFL é um prenúncio? -Jackson Mehoff (@TheGreatYeshewa) 30 de dezembro de 2023

Enquanto ainda estiver testando drogas fora da competição, não gostarei do protocolo de testes de drogas. É excessivamente invasivo, extremamente caro, estúpido e não funciona. Não há nenhum benefício em testar drogas fora da competição, na minha opinião. Eu nem me importo com testes em competição, mas aceitei que todo mundo acredita que isso é uma necessidade por… razões.

Quando o UFC matou a USADA para apoiar Conor McGregor eu ri alto. Quase não tenho respeito pela USADA como instituição e eles tentarem subir no cavalo por causa da coisa mais estúpida possível, apenas para perder milhões de dólares como resultado, é objetivamente hilário. Eu esperava que o UFC aproveitasse esta oportunidade para reduzir suas posturas antidoping e simplesmente avançar para um mundo mais sensato, onde a ciência pudesse ajudar os humanos a serem as melhores versões de si mesmos. Em vez disso, parece que o UFC está tentando recriar a USADA apenas sem a fina camada de separação entre ele e os lutadores que pelo menos permitiu que todos fingissem que isso é legítimo.

Agora o UFC paga seus próprios funcionários para operar essa coisa, e eles contrataram um cara que treina na maior academia do mundo para correr. Se essa não é a definição clássica de quadra canguru, está chegando perto. Felizmente, como hoje em dia apenas idiotas e pessoas sem recursos são reprovados em testes de drogas, isso não importará (sério, quem foi o último lutador de ponta a obter uma suspensão séria da USADA? TJ Dillashaw? Você acha que todo bom lutador no mundo está vivendo limpo? Vamos, cara!).

Quanto às outras questões:

Veja abaixo Não. O UFC nunca terá incentivo para co-promover no espaço do MMA. Seria estúpido fazer isso. Muito provavelmente, mas isso caberá ao UFC. A ESPN e o UFC têm um relacionamento perfeito e a resposta mais óbvia é que eles permanecem juntos, mas algum outro serviço de streaming pode ganhar muito dinheiro e roubar o UFC. A recontratação da ESPN com o PFL é uma proteção barata para ter algum conteúdo de MMA se isso acontecer.

Por favor não.

Qual é a única luta em 2024 que você realmente não quer ver marcada? -Taylor (@2845828472a) 31 de dezembro de 2023

A única resposta aceitável a esta pergunta para qualquer pessoa deveria ser Jon Jones x Stipe Miocic. É uma luta sem sentido que está garantindo o título da divisão. Stipe estará chegando aos 42 anos e não lutará há três anos – não há sentido nisso. O UFC deveria apresentar a Jones a opção de se aposentar ou lutar contra o campeão interino e todos nós deveríamos estar mais dispostos a seguir para a nova era do MMA em vez de nos agarrarmos desesperadamente ao final dos anos 2010.

Vice-campeão é qualquer luta de campeão contra campeão, e fico feliz em ver que mais pessoas estão começando a se juntar a mim nesta curva. As superlutas são legais porque são super, porque existiu um momento real em que a única coisa que fazia sentido era ver esses dois campeões se chocando, porque eles haviam vencido todos os demais que tinham direito ao cinturão. Agora, todo lutador vê isso como um passe rápido para a imortalidade. E você sabe o que é. Ser campeão é significativo e coloca você no Hall da Fama de uma maneira muito mais fácil do que defender o cinturão cinco, seis, sete vezes. Eu entendo o impulso dos lutadores, mas está na promoção acabar com essa merda. Ultimamente o UFC não tem feito isso e tem sido difícil.

Negócios

Se houver recessão em 2024, o PFL e o ONE conseguirão sair do ano sem afundar? -Tan Nguyen (@tannguyen2013) 31 de dezembro de 2023

É altamente duvidoso que uma recessão afecte o PFL ou o ONE em 2024 por razões semelhantes, mas muito diferentes.

Para a PFL, é uma empresa altamente não lucrativa, mas não deveria ser neste momento. A PFL é construída como uma start-up, com os primeiros anos funcionando como um poço de dinheiro planejado até que consigam chegar a algum ponto de inflexão e BAM, eles têm participação de mercado em uma indústria multibilionária. As pessoas que apoiam este empreendimento têm muito dinheiro e o PFL passou objectivamente em muitos benchmarks que os fazem parecer estar à beira do sucesso (trabalhei na indústria de start-ups durante quase uma década, a aparência é mais importante do que os dados). 2024 é um ano de grande virada para eles, mas meu palpite é que 2025 será o ano decisivo para o PFL.

Para ONE, é a mesma matemática, mas com uma resposta diferente. A ONE é uma empresa profundamente não lucrativa (toda organização de MMA que não seja o UFC é um mau negócio, e quanto “maior” a promoção, pior é financeiramente), mas ao contrário do PFL, a ONE está fora do alcance dos investidores. ONE gastou uma quantia de dinheiro de desenho animado e ganha centavos todos os anos. O jogo acabou e a promoção parece fadada à falência até o final de 2024, com recessão ou não.

cavalo escuro

Se você está falando em termos de campeonatos, minha resposta é Manel Kape ou Marlon ‘Chito’ Vera. Acho que Kape tem a chance de disputar o título em 2024 e, embora já tenha perdido para Alexandre Pantoja, acredito que ele tem chance de se vingar e de conquistar o título caso surja a oportunidade. Mas duas outras pessoas da equipe concordaram comigo quando fizemos nossas previsões para 2024 e eu fui a única pessoa a escolher Chito, então talvez ele seja mais apropriado?

Isso parece estranho, pois ele é um dos poucos lutadores que sabemos que lutará pelo cinturão em 2024, mas mesmo que vença, acho que a maioria espera que ele perca o título antes do final do ano. Eu não tenho tanta certeza. Sim, há várias pessoas que eu escolheria para vencê-lo, mas também acho que há uma boa chance de ele lutar contra Sean O’Malley novamente, e adoro as chances de Chito nesse confronto.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram Tweets! Você tem alguma dúvida sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas aos esportes de combate? Então você está com sorte, pois pode enviar seus Tweets para mim, @JedKMeshew, e vou responder os meus favoritos! Não importa se são atuais ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.