Monica aparentemente desmaia em show em Houston

Momento assustador para cantor e compositor Mônica na noite de sábado… a cantora de “So Gone” pareceu desmaiar durante seu show em Houston.



O vídeo obtido pelo TMZ de um frequentador do show mostrando pela primeira vez Monica, com o cabelo loiro descolorido caindo em cascata pelas costas, cantando “Angel of Mine”.

Mais tarde, uma figura com aquelas mesmas mechas claras aparece desmaiada na lateral do palco com um membro da equipe rapidamente os carregando para longe dos holofotes.

E tem isso… vários fãs acessaram as redes sociais e aludiram a algum tipo de incidente no show da Monica em The Bayou City.

As ruas de Houston estão falando! Estão dizendo que Mônica saiu de ambulância depois de desmaiar na escada. Dizem que ela chegou tarde; 10h35 e as pessoas estavam saindo às 11h05. Os frequentadores do show dizem algo semeado. Orando ♥️ pic.twitter.com/SrUqtVWgGS – Milagro (@MobzWorld) 31 de dezembro de 2023

Um usuário X perguntou “O que aconteceu com Monica no show em Houston ??” enquanto outro acrescentou: “As ruas de Houston estão conversando! Dizem que Monica saiu em uma ambulância depois de desmaiar nas escadas”.

Monica conhece bem os problemas de saúde. Ela sempre fala sobre o prolapso da válvula mitral, uma doença cardíaca que foi diagnosticada aos 18 anos e que impede o fechamento adequado da aba entre as câmaras superior e inferior do coração.

Ela também sofreu e foi hospitalizada por causa de pressão alta no passado, uma condição que ela disse ter trabalhado duro para controlar e que passou por várias cirurgias para endometriose.

Monica, de 43 anos, tem vários shows no sudeste americano em sua turnê… talvez colocando um estresse extra no prato da estrela.