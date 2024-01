Moradia GRATUITA garantida pelo governo para idosos; verifique

Muitas vezes, idosos com 60 anos ou mais desconhecem o benefício da moradia gratuita, que é proporcionado por meio da isenção de aluguel, uma vantagem econômica estabelecida pelo Estatuto do Idoso, recentemente completado 18 anos.

Além da isenção de aluguel que garante a moradia gratuita, outros benefícios incluem gratuidade em serviços de saúde, transporte e lazer, proporcionando uma economia considerável para aqueles com 60 anos ou mais, ou 65 anos e mais.

Moradia gratuita para os idosos

Muitos compartilham a constante busca pela possibilidade de moradia gratuita, especialmente no desejo de eliminar o pagamento de aluguel e conquistar a casa própria.

Essa aspiração é difundida entre os brasileiros, uma vez que o custo do aluguel representa uma das despesas mensais mais significativas, consumindo em média 31% da renda familiar para aqueles sem imóvel próprio, conforme dados do Censo QuintoAndar de Moradia em parceria com o Datafolha em 2022.

Para os idosos com mais de 60 anos, a prioridade na aquisição de imóveis em programas habitacionais públicos ou subsidiados pelo governo é outro benefício, sendo reservados 3% das unidades habitacionais para esse grupo. Além disso, eles podem contar com financiamentos adequados aos seus rendimentos, facilitando o acesso à moradia própria.

Programa Minha Casa, Minha Vida para idosos

O programa Minha Casa, Minha Vida, direcionado para famílias com renda bruta familiar mensal de até R$ 8 mil em áreas urbanas ou renda bruta familiar anual de até R$ 96 mil em áreas rurais, oferece moradia gratuita para beneficiários do Bolsa Família e BPC. As faixas de renda são divididas em três categorias para áreas urbanas e três para áreas rurais, proporcionando oportunidades de habitação gratuita conforme a situação econômica das famílias.

Nas novas regras estabelecidas pela Medida Provisória, o valor das faixas de renda não leva em conta benefícios temporários, assistenciais ou previdenciários. O programa reserva 50% das unidades para as famílias da Faixa 1 e contempla pessoas em situação de rua como possíveis beneficiários. Importante notar que as moradias do Minha Casa, Minha Vida têm seus contratos e registros preferencialmente realizados no nome da mulher, e a formalização pode ocorrer sem a necessidade de autorização do marido.



Para se inscrever na moradia gratuita para idosos através do Minha Casa, Minha Vida, o processo varia conforme a faixa de renda da família.

Para as famílias da Faixa 1, o procedimento é o seguinte:

1. As famílias devem realizar a inscrição no plano de moradias do governo, podendo fazê-lo na prefeitura da cidade de residência.

2. A Caixa valida os dados das famílias após a inscrição na prefeitura. Aprovadas, essas famílias recebem informações sobre a data do sorteio das moradias. Isso quando a cidade não possui unidades habitacionais suficientes para atender todas as famílias cadastradas.

3. Quando a família é contemplada com uma unidade habitacional, a Caixa fornece informações sobre a data e os detalhes para a assinatura do contrato de compra e venda do imóvel.

4. Após a aprovação e validação do cadastro, a família assina o contrato de financiamento.

Em suma, para a Faixa 1, a validação dos dados passa por critérios como ter renda mensal bruta de até R$ 2.640. Tanto quanto nenhum membro sendo proprietário de imóvel, não ter recebido benefícios habitacionais governamentais, entre outros. Contudo, para realizar a inscrição na prefeitura, é necessário apresentar um documento oficial de identificação, podendo a prefeitura exigir outros documentos como comprovantes de renda.

Já para as famílias da Faixa 2 e Faixa 3, o processo é diferente:

1. A família deve ter renda bruta mensal de até R$ 8 mil.

2. A família pode contratar diretamente com a Caixa ou por meio de uma entidade organizadora participante do programa.

3. A família precisa ter um imóvel escolhido antes de fazer uma simulação de financiamento habitacional pelo site da Caixa. Neste caso fornecendo informações como tipo de financiamento desejado, valor aproximado do imóvel, localização, dados pessoais e renda bruta familiar mensal.

4. O site apresenta opções de financiamento após a simulação, permitindo a comparação de cenários de juros.

5. Se a família aprovar o resultado, um representante deve ir até uma agência Caixa ou correspondente Caixa Aqui para entregar a documentação necessária.

6. Após análise da documentação pessoal e do imóvel, a família assina o contrato de financiamento.

Portanto, para a validação do financiamento, documentos pessoais, documentos do imóvel (no caso de imóveis já construídos ou na planta) e outros documentos específicos são necessários.