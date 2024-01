Morgan Wallen usa Taylor Swift e regrava música para frustrar colaboradores

Morgan Wallenestá seguindo dicas da maior estrela pop do mundo – ele está lançando uma nova versão de uma música antiga à la Taylor Swiftsimplesmente para frustrar os planos de alguns ex-colegas.

O cantor e compositor acessou o IG na quinta-feira para dar aos fãs um resumo… basicamente, ele disse que assinou um contrato musical há mais de uma década sem representação legal – algo que ele agora lamenta profundamente – e gravou 13 músicas no contrato.

Dessas 13 músicas, Wallen usou apenas 5 em seu EP de estreia “Stand Alone”, incluindo um de seus grandes sucessos “Spin You Around”, mas sua antiga equipe ainda parece ter controle sobre as outras 8 faixas que ele não usou. .

Morgan disse que esses ex-amigos estão comemorando o 10º aniversário de “Stand Alone”, mas ele não está envolvido com isso e não está feliz que as músicas inéditas – que ele diz não estarem de acordo com seus altos padrões – também estejam sendo lançadas. .

Mas ele está reagindo, de certa forma, regravando “Spin You Around” em Nashville no início desta semana – e está lançando a música ao mesmo tempo que o projeto não autorizado.

Uma espécie de situação do tipo “tudo o que você pode fazer, eu posso fazer melhor” – e extraída diretamente do manual de Tay Tay. Lembre-se, Taylor decidiu gravar sua ‘versão de Taylor’ de cada um de seus álbuns desde Scooter Braun comprou e vendeu suas gravações master de seu selo OG, Big Machine Records, em 2020.

A situação de Morgan parece um pouco menos pensada… e é fácil perceber isso pela capa do álbum. MW diz que estava em uma viagem de caça ao pato quando recebeu a notícia, então ele basicamente teve que montar a arte sozinho na floresta.

Diremos apenas que tem charme rústico.



Morgan disse que se encolhe quando ouve as músicas antigas e está preocupado que os fãs as confundam com alguma nova direção que ele está tomando.

Taylor Swift anuncia lançamento em outubro do álbum regravado de ‘1989’



Ele não está planejando trabalhar em nenhuma música verdadeiramente nova até o final de fevereiro.