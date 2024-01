Motorista de Los Angeles joga cachorro para fora de caminhão em movimento durante perseguição policial

Esse pedaço de merda era procurado por vandalismo e levou os policiais do CHP a uma perseguição em alta velocidade na tarde de quinta-feira em várias rodovias diferentes de Los Angeles… antes de sair para ruas de superfície no subúrbio de Pomona.

O cara não pareceu diminuir a velocidade quando, de forma chocante, jogou o cachorro para fora do veículo, forçando as unidades policiais que o perseguiam a desviar do pobre animal.