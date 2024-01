MRV abre vagas de EMPREGO em mais de OITO estados

A MRV Engenharia, empresa que é maior construtora do país segundo o ranking ITC, que atua desde 1979 no mercado imobiliário, sendo a única que oferece casas e apartamentos em mais de 145 cidades do Brasil, está contratando novos funcionários. Posto isso, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas ofertadas:

Supervisor (a) Imobiliário – Belo Horizonte – MG – Corretagem;

Promotor (a) de Vendas – Londrina – PR – Demonstrador / Promotor;

Corretor (a) de Imóveis – Londrina – PR – Corretagem;

Consultor (a) Imobiliário – Jaboatão dos Guararapes – PE – Venda Externa;

Corretor (a) de Imóveis – Cabedelo e João Pessoa – PB – Corretagem;

Corretor (a) de Imóveis – Teresina – PI – Corretagem;

Estagiário (a) de Engenharia Civil/Arquitetura – Cariacica – ES – Engenharia Civil;

Promotor (a) de Vendas – Salvador – BA – Demonstrador / Promotor;

Vendedor (a) Imobiliário Autônomo – Manaus – AM – Venda Externa;

Vendedor (a) Imobiliário Autônomo – Porto Alegre – RS – Venda Externa;

Auxiliar de Engenharia – Maceió – AL – Engenharia Civil;

Supervisor (a) de Contas – Serra – ES – Venda Externa;

Consultor (a) Imobiliário – Canoas – RS -Atendimento;

Promotor (a) de Vendas Autônomo – Rio de Janeiro – RJ – Corretagem;

Assistente Comercial – Cabedelo – PB – Venda Externa;

Assistente de Crédito Imobiliário – Porto Alegre – RS – Crédito e Cobrança.

Mais sobre a MRV Engenharia

Sobre a MRV Engenharia, podemos destacar que trata-se de uma companhia que está há 43 anos construindo imóveis econômicos para realizar o sonho dos brasileiros. Nos últimos anos, ressignificou a história e se tornou uma plataforma que oferece diversas soluções de moradia para todos os momentos de vida, afinal, cada pessoa é um mundo e todo mundo importa.

Ao todo, são mais de 30 mil colaboradores unidos no propósito de construir sonhos que transformam o mundo. Está em mais de 160 cidades e 22 estados para levar qualidade de vida, conforto e inovação a milhares de famílias.

Veja alguns benefícios

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Vale refeição e alimentação;

Participação nos lucros;

Previdência Privada;

Gympass;

Estacionamento;

Comissões.

O que é necessário para se candidatar?



Agora que as vagas da InjoJobs já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

