Mudanças INACREDITÁVEIS no WhatsApp: enquetes, mensagens de voz e recursos para interação; saiba mais!

O WhatsApp, o popular aplicativo de mensagens, está lançando uma série de recursos empolgantes para seus usuários. A Meta, empresa controladora do WhatsApp, anunciou recentemente a adição de várias ferramentas que permitirão interações mais dinâmicas e envolventes nos Canais do aplicativo.

Neste artigo, vamos explorar em detalhes esses novos recursos e como eles podem melhorar a experiência dos usuários.

Compartilhamento de Áudios

Uma das formas mais populares de se comunicar pelo WhatsApp é via mensagens de voz. Agora, os administradores dos Canais também poderão compartilhar áudios com os seguidores. Essa funcionalidade amplia ainda mais as possibilidades de interação e torna a comunicação mais personalizada e eficiente.

Os usuários poderão enviar mensagens de voz diretamente nos Canais, permitindo que os seguidores ouçam e respondam facilmente.

Enquetes Interativas

Outro recurso interessante que está sendo lançado é a possibilidade de criar enquetes nos Canais. As enquetes são uma ótima maneira de engajar os seguidores e obter feedbacks rápidos sobre determinados assuntos. Agora, os administradores poderão criar enquetes interativas nos Canais e compartilhá-las com os seguidores, incentivando-os a participar e expressar suas opiniões.

Essa funcionalidade promete tornar os Canais do WhatsApp ainda mais interativos e envolventes.

Compartilhamento no Status



Além disso, os usuários agora também poderão compartilhar as atualizações dos Canais em seus status. Essa é uma maneira de os seguidores compartilharem conteúdos interessantes com seus contatos, aumentando o alcance das informações divulgadas nos Canais.

Para compartilhar uma atualização do Canal em seu status, basta pressionar e segurar a atualização que você achar interessante, tocar em “Encaminhar” e, em seguida, em “Meu status”. Essa funcionalidade permite que os usuários compartilhem conteúdos relevantes de maneira fácil e rápida.

Múltiplos Admins

Outra novidade importante é a possibilidade de ter múltiplos administradores nos Canais. Anteriormente, apenas o dono do Canal podia gerenciar todas as informações e atualizações. Agora, os proprietários dos Canais podem convidar até 16 administradores para ajudar no gerenciamento. Essa funcionalidade é especialmente útil para Canais com grande volume de informações e interações, pois permite que várias pessoas colaborem no gerenciamento do conteúdo.

Os administradores convidados poderão criar, editar e excluir mensagens, mas apenas os proprietários do Canal terão a capacidade de remover novos administradores.

Disponibilidade e Atualização

Segundo o comunicado da empresa, esses novos recursos já estão sendo implementados e estarão disponíveis para os usuários a partir desta quarta-feira (17). Para aproveitar as novidades, é necessário baixar ou atualizar o WhatsApp através dos links fornecidos pela empresa.

Gostou dos novos recursos lançados para o WhatsApp? Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários!

Ademais, o WhatsApp está constantemente buscando maneiras de melhorar a experiência dos usuários e tornar a comunicação mais fácil e eficiente. Com os novos recursos de compartilhamento de áudios, enquetes interativas, compartilhamento no status e múltiplos admins nos Canais, os usuários terão mais opções para se expressar, interagir e compartilhar conteúdos interessantes.

Essas atualizações prometem aumentar a dinâmica e o engajamento nos Canais do WhatsApp, tornando-o ainda mais relevante no cenário das redes sociais. Baixe ou atualize o seu WhatsApp e aproveite todas essas novidades!