Mulher norte-americana transmite ao vivo o assassinato de sua mãe no Facebook antes de ser presa

A O trágico incidente envolvendo mãe e filha de origem mexicana nos Estados Unidos chocou o público.

Dois vídeos que circulam na internet capturam os acontecimentos comoventes.

O primeiro vídeo mostra a mãe chorando dentro do carro, acompanhada da filha. No segundo, agora retirado do Facebook, se desenrola uma cena horrível, retratando o assassinato da mãe pela filha por meio de múltiplos esfaqueamentos.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou um homem de 28 anos Tonantzyn Oris Beltran em estado de choque.

O choque se intensificou quando encontraram o corpo sem vida de um homem de 55 anos Lúcia Beltrán Pachecoa mãe, no chão.

Tonantzyn Oris Beltran foi imediatamente presa após esfaquear sua mãe. A parte perturbadora é que ela transmitiu o crime ao vivo no Facebook, fornecendo um relato visual arrepiante de suas ações. A jovem de 28 anos está agora sob custódia sem fiança, enfrentando acusações relacionadas ao homicídio de sua mãe.

Vizinhos chamaram a polícia

A resposta da polícia foi motivada por uma chamada de vizinhos preocupados, denunciando suspeitas de violência doméstica no bairro de Tierra Linda.

Esperando uma briga de casal, os policiais foram confrontados com uma cena horrível: uma menina ensanguentada segurando uma faca e, a uma curta distância, sua mãe gravemente ferida e desesperada. A filha havia se refugiado na varanda de sua casa.

Apesar da assistência imediata, a mãe sucumbiu aos ferimentos e foi declarada morta pelos serviços de emergência. Os trágicos acontecimentos aconteceram na segunda-feira, 8 de janeiro de 2024.

As autoridades revelam que a filha tinha histórico de problemas de saúde mental. No dia anterior, mãe e filha haviam ido buscar o carro da filha após receberem uma multa.

Os motivos do assassinato permanecem desconhecidos, com especulações apontando os problemas de saúde mental da filha como um fator potencial.