Mulher que inspirou Barbie diz que Margot e Greta mereceram indicações ao Oscar

A mulher que dá nome à boneca Barbie fica chocada Margot Robbie dar Greta Gerwig não foram indicados ao Oscar… e ela não entende as críticas.

Embora “Barbie” esteja concorrendo ao prêmio de Melhor Filme, Margot não está entre as indicadas para Melhor Atriz e Greta não foi considerada uma das cinco indicadas para Melhor Diretor… e as pessoas estão chateadas.

Barbara nos diz que lamenta que Margot e Greta não estejam recebendo o reconhecimento que merecem… ela sente que ambas deveriam ser recompensadas por seu trabalho no filme – porque foi genuinamente fantástico. Francamente, há muitos que concordam… objetivamente, ‘Barbie’ foi bem feito.

Bárbara diz que “Barbie” deveria vencer porque foi super popular e rendeu muito $$$ nas bilheterias. Nem sempre é assim que a Academia vê as coisas, claro, mas é assim que BH se sente.

Lembre-se… a falecida mãe de Bárbara é a mulher que criou os bonecos Barbie e Ken… batizando a boneca Barbie com o nome dela e o boneco Ken com o nome do falecido irmão de Bárbara.