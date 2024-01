Mulher se agarra a carro em alta velocidade depois que ladrões roubam buldogue francês

Reproduzir conteúdo de vídeo



Quando um Bulldog Francês foi roubado debaixo dos pés do dono, ela resolveu o problema com as próprias mãos… com a Mãe Cachorro agarrada ao capô do carro de fuga dos ladrões.

Ali Zacharias estava almoçando em um Whole Foods no centro de Los Angeles com seu Bulldog Francês Onyx sentado aos pés debaixo da mesa, quando uma mulher se aproximou e começou a chamar o cachorro.

Acontece que ela era uma caçadora de cães, agarrou a coleira e começou a se afastar.

Ali inicialmente pensou que era um simples caso de erro de identidade e começou a gritar: “Com licença, esse é o meu cachorro”.

Quando a mulher a ignorou e continuou andando, Ali a perseguiu, mas a mulher pulou em um carro de fuga próximo que estava à espreita.

Ali tentou entrar no carro, mas estava cheio de outras pessoas… eles empurraram Ali para fora e trancaram as portas. Ali parou na frente do veículo e gritou por socorro… mas ninguém apareceu.

O motorista saiu correndo, derrubando Ali no capô do veículo em alta velocidade, enquanto ela se agarrava para salvar sua vida.



O carro percorreu vários quarteirões antes de fazer uma curva fechada, jogando Ali violentamente do capô do carro para a rua.

Ali relatou o roubo ao LAPD, que investigou a área em busca de imagens de vigilância dos suspeitos.

O carro foi descrito como um sedã Kia Forte branco sem a calota dianteira do lado do motorista.

Onyx é um Merle Frenchie preto com 2 olhos de cores diferentes e uma pelagem manchada e ainda está desaparecido.

Ali disse à KTLA TV que eles “roubaram meu filho de mim”.

Ela continuou: “Estou apenas rezando para poder recuperá-lo”.



Este tem sido um problema significativo nos últimos anos – roubar Buldogues Franceses. O roubo mais famoso, claro, Lady GagaOs cães que estavam sendo passeados por seu passeador de cães quando um carro passou, parou e dois homens saíram para roubar os cães.

O passeador de cães foi baleado e os cães foram levados. Eventualmente, os cães foram devolvidos e prisões foram feitas.