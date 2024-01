MULTINACIONAL: Continental abre VAGAS em vários estados

A Continental, empresa multinacional que desenvolve tecnologias e serviços pioneiros para a mobilidade sustentável e conectada de pessoas e seus bens, está com ótimos cargos abertos no presente momento. Isto é, antes mesmo de falar com mais detalhes sobre a marca, visualize a lista de oportunidades:

Almoxarife – Ouro Preto – MG – Efetivo;

Analista da Qualidade Sênior – Ponta Grossa – PR – Efetivo: Realizar o monitoramento e status da qualidade dentro dos projetos. Responsável por garantir o cumprimento do processo de desenvolvimento de projetos (ex. Quality Gates, APQP, PPAP, PLC). Participar de todas as reuniões relevantes dos projetos;

Analista de Engenharia – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Analista de Engenharia Desenvolvimento de Produto – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Analista de Logística – Temporário – Ponta Grossa – PR;

Analista de RH (Folha de Pagamento) – Itapevi – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo (PCD) – Ouro Preto – MG – Efetivo;

Engenheiro(a) de Manutenção elétrica – Camaçari – BA – Efetivo;

Engenheiro (a) Mecânico (a) de Manutenção – Camaçari – BA – Efetivo;

Engineering & Project Manager – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Estagiário (a) área Fiscal – Itapevi – SP – Estágio;

Estagiário(a) de Compras – Guarulhos – SP – Estágio;

Operador de Produção I – PCD – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Operador de VAT – Piracicaba – SP – Efetivo;

Programa Jovem Aprendiz 2024 – Ponta Grossa – PR – Aprendiz;

Técnico (a) de Manutenção Elétrica ou Automação – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Técnico (a) Manutenção Mecânica – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Vulcanizador Pleno e Sênior – Ouro Preto – MG – Efetivo.

Mais sobre a Continental

Falando um pouco mais sobre a Continental, vale destacar que trata-se de uma empresa de tecnologia oferece soluções seguras, eficientes, inteligentes e acessíveis para veículos, máquinas, tráfego e transporte.

Em 2020, por exemplo, a Continental gerou vendas de 37,7 bilhões de euros e emprega atualmente cerca de 192 mil pessoas em 58 países e mercados. Em 2021, a empresa celebrou seu 150º aniversário.

No que diz respeito ao time da Continental Brasil, é válido destacar que a empresa valoriza o talento, a confiança mútua e o aprendizado. Isto é, trabalhar lá é ser apoiado para dirigir sua jornada, ir mais longe, chegar mais alto e realizar seu maior potencial.

O que é preciso para se candidatar?

Agora que as vagas da Oceânica Engenharia já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.



Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

