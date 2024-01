MULTINACIONAL: Helexia oferece vagas em SP, RJ, CE e PR

A Helexia, empresa multinacional fundada em 2010 com o intuito de criar soluções energéticas para um mundo sustentável, está contratando novas pessoas para preencher o seu time no Brasil. Sendo assim, caso busque um novo emprego em 2024, saiba quais são os cargos disponíveis:

Analista Contábil II – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Recursos Humanos III – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo: Conduzir pesquisas de mercado para entender as tendências salariais e práticas de remuneração/benefícios. Avaliar a posição da empresa em relação ao mercado, propondo ajustes nas políticas de remuneração quando necessário. Coletar, analisar e interpretar dados relacionados à remuneração e benefícios;

Analista em Construção e Instalação III – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido- Efetivo;

Consultor (a) Comercial – Trabalho Remoto – Efetivo;

Eletricista de O&M – Beberibe – CE – Efetivo;

Eletricista de O&M – Alto Paraná – PR – Efetivo;

Eletricista de O&M – Presidente Venceslau – SP – Efetivo;

Especialista Comercial em Eficiência Energética – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Líder Técnico de O&M – Presidente Venceslau – SP – Efetivo;

Líder Técnico de O&M – Alto Paraná – PR – Efetivo;

Líder Técnico de O&M – Beberibe – CE – Efetivo;

Técnico (a) de O&M – Presidente Venceslau – SP – Efetivo;

Técnico (a) de O&M – Alto Paraná – PR – Efetivo;

Técnico (a) de O&M – Beberibe – CE – Efetivo.

Mais sobre a Helexia

Falando um pouco mais sobre a Helexia, podemos deixar claro que trata-se de uma multinacional francesa fundada em 2010. Faz parte do Grupo Voltalia e é uma companhia comprometida com a questão da transição energética. Isto é, trabalha em prol de um mundo mais sustentável.

Além disso, opera com presença em sete países – Brasil, França, Bélgica, Itália, Portugal, Espanha e Marrocos. Ao todo, já são três anos no mercado brasileiro, já se tornou um dos maiores players de geração distribuída do país, com mais de 100MW em contratos em todo território nacional.

O que é preciso para se candidatar em um dos cargos?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Helexia, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



