Mural de Taylor Swift Ravens aparece em Maryland antes do jogo dos Chiefs

Um fã extremamente talentoso de Baltimore espera trazer algo de bom Taylor Swift juju para seu time favorito… pintando um mural da estrela pop enfeitado com um Lamar Jackson camisa!!

O artista passa dlordink nas redes sociais… e em algum momento, depois que foi revelado que os Ravens enfrentariam os Chiefs no AFC Championship Game neste fim de semana, ele teve a ideia de tentar usar os poderes de boa sorte de Swift para seu time.

O pintor jogou a obra de arte no Unlimited Art Studio em Havre de Grace, Maryland. … e ele disse em seu Página TikTok ele e outro designer passaram três horas aperfeiçoando-o.

Depois, ele ficou claramente satisfeito com o resultado de tudo… escrevendo uma legenda em uma foto da parede, “Marque @taylorswift e @killatrav nos comentários e diga a eles como ela fica bem em @new_era8 @ravens roxo .”

É claro que os fãs do KC provavelmente não vão adorar… mas, ei, a versão de Taylor deveria estar toda vestida de vermelho e amarelo, como de costume no M&T Bank Stadium, quando os times começarem no domingo.