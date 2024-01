Nada de “deixar pra lá”: confira seu dinheiro esquecido pelo Sistema Valores a Receber

Você já parou para pensar que pode ter dinheiro esquecido no sistema financeiro? O Sistema de Valores a Receber (SVR) é uma estrutura que possibilita o resgate desses valores e, para o ano de 2024, está disponibilizando mais de R$ 7,5 bilhões para devolução aos seus legítimos donos.

Essa iniciativa, promovida pelo Banco Central, tem como objetivo principal restituir os valores esquecidos pelos correntistas, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Desde a implementação do programa, em fevereiro do ano anterior, cerca de 16,8 milhões de correntistas já obtiveram a restituição de seus valores, totalizando R$ 5,3 bilhões recuperados.

Ainda assim, esse número representa apenas 27,85% do total de 60.492.862 indivíduos na lista de inscritos.

Valores Esquecidos de Menor Valor

Uma análise dos dados revela que a maioria dos correntistas que ainda não realizaram o saque são detentores de pequenas quantias. Por exemplo, valores de até R$ 10 representam 62,98% dos beneficiários, enquanto quantias entre R$ 10,01 e R$ 100 correspondem a 25,71% dos correntistas. Já as somas entre R$ 100,01 e R$ 1.000 constituem 9,64% do total, sendo que apenas 1,68% têm direito a valores superiores a R$ 1.000.

Novas Funcionalidades do SVR

Com o objetivo de tornar o processo de resgate mais fácil e rápido para os correntistas, o SVR tem implementado diversas melhorias em seu sistema. Uma das novidades é a possibilidade de impressão de telas e protocolos de solicitação, que podem ser compartilhados por meio do WhatsApp. Essa funcionalidade facilita a comunicação entre o SVR e os correntistas, tornando o processo mais ágil e transparente.

Outra melhoria implementada é a ferramenta de espera virtual, que permite a consulta no mesmo dia, sem a necessidade de agendamento por ano de nascimento ou fundação da empresa. Essa mudança elimina a necessidade de esperar por um prazo determinado, possibilitando que os correntistas tenham acesso imediato às informações sobre seus valores esquecidos.

Mais Transparência para Contas Conjuntas



Você também pode gostar:

No que diz respeito a contas conjuntas, o SVR também trouxe mais transparência. Agora, um dos titulares da conta pode ter acesso às informações sobre o valor, data e CPF de quem fez a solicitação de resgate. Essa medida visa facilitar o processo para os correntistas, permitindo que eles tenham controle e conhecimento sobre as solicitações realizadas em suas contas conjuntas.

Conscientização sobre a Importância da Verificação

Com mais de R$ 7,5 bilhões disponíveis para devolução, é fundamental despertar a consciência da população sobre a importância de verificar suas contas e garantir que todos os fundos sejam devidamente resgatados. Muitas vezes, as pessoas podem não estar cientes de que possuem valores esquecidos no sistema financeiro, seja devido à falta de informação ou ao esquecimento ao longo do tempo.

Portanto, é necessário que cada correntista faça a sua parte e verifique se possui algum valor esquecido. Essa prática pode ser feita de forma simples e rápida, utilizando as novas funcionalidades disponibilizadas pelo SVR, como a impressão de telas e protocolos de solicitação e a consulta na sala de espera virtual.

Dessa forma, é possível evitar que valores importantes fiquem esquecidos e garantir que o dinheiro retorne para o seu legítimo dono.

Ademais, 0 Sistema de Valores a Receber (SVR) é uma importante iniciativa do Banco Central que busca devolver os valores esquecidos pelos correntistas no sistema financeiro. Com um montante de mais de R$ 7,5 bilhões disponíveis para devolução em 2024, é essencial que cada correntista verifique se possui algum valor esquecido e tome as medidas necessárias para resgatá-lo.

As melhorias implementadas pelo SVR, como a impressão de telas e protocolos de solicitação, a sala de espera virtual e a maior transparência para contas conjuntas, tornam o processo de resgate mais fácil e ágil. No entanto, é importante despertar a consciência da população sobre a importância dessa verificação e garantir que todos os fundos sejam devidamente resgatados.

Não deixe o seu dinheiro esquecido no sistema financeiro. Verifique suas contas, utilize as ferramentas disponíveis e garanta que todos os seus valores sejam restituídos. O SVR está pronto para devolver os valores esquecidos, basta que você faça a sua parte.